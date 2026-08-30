Julia Calvo y Mery del Cerro anticipan el final de Margarita: "La honestidad siempre gana"

Las actrices repasaron las emociones del cierre de la serie, el detrás de escena del rodaje, los guiños con el universo de Cris Morena y la importancia de transmitir valores de verdad y calidez a las nuevas generaciones.

Tras el esperado estreno de la tercera y última temporada de Margarita, Julia Calvo y Mery del Cerro compartieron sus sensaciones tras haber finalizado un rodaje tan intenso como gratificante. Entre la nostalgia de despedir el proyecto y la expectativa del público, ambas figuras del elenco repasaron cómo fue el recorrido de sus personajes y la vigencia del sello inconfundible de Cris Morena.

"Ya veníamos ansiosas desde que terminamos de grabar. Hay algo de nostalgia al cerrar esta tercera temporada", confesó Mery del Cerro a MDZ, destacando cómo creció la trama con el tiempo. "Todo evolucionó para bien, la historia se puso cada vez más rica. Mi personaje, Yamila, tiene un vuelco superinteresante donde se revela mucho más su identidad real", agregó.

Por su parte, Julia Calvo resaltó el valor afectivo que adquirió su rol de Ada en esta etapa de la ficción, comparando la calidez del personaje con sus épocas en Alma Pirata: "En esta tercera temporada mi personaje es el afianzar del cuento. Es el regazo de que está todo bien. Soy como la abuelita que dice 'y fueron felices y comieron perdices'".

Mirá la entrevista a Julia Calvo y Mery del Cerro Guiños del pasado y la mística de Cris Morena Uno de los momentos más destacados de la charla fue cuando recordaron el reencuentro en set con actores icónicos de ficciones pasadas, como Fabio Di Tomaso. Calvo relató con humor una anécdota ocurrida durante el rodaje: "Inmediatamente lo vi enganchado con la historia que iba a contar, a 20 años de Floricienta. Eso lo generan siempre Cris Morena y Leandro Calderone con sus historias: te dan ganas de contarlas, nunca estás en desacuerdo".

Julia Calvo interpreta a Ada en Margarita. Gentileza Asimismo, del Cerro anticipó que la nueva entrega vendrá cargada de apariciones especiales y homenajes: "Hay guiños de personajes que se van a quedar boquiabiertos. Son esos detalles que históricamente Cris pone de todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera".