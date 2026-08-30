Ver no es el límite de la realidad, Tiflolibros: el arte de ver

Al principio el concepto de libro lo expresaban tablas de arcilla talladas. Y siempre el riesgo de la desaparición por la vulnerabilidad al fuego, a las tantas guerras que pareciera que aún no alcanzan, a la humedad y a la oposición de la realidad .

Del papiro al pergamino, andando un poco más, llegamos a la noción de biblioteca al momento de asumir el cambio a través del cual adviene el crecimiento de la expresión. Y de la puja de la reforma protestante a la invención de la imprenta algo más… El hijo de Cristóbal, Hernando Colón, un coleccionista de más de 15.000 ” libros ”, ejemplifica el centro de atención que representaba ese hábitat: la biblioteca .

Y popularmente, más allá de la memoria de la conversación teñida por el tinte de las costumbres, adviene, la necesidad de la imprenta y entonces lo que es: la voluntad de leer. A la vez, la invención masiva ,el lector.

Fue desde el “siempre” al que nos ofrenda el acceso la fe, a través del prólogo del Evangelio según San Juan del Libro del pueblo de Dios, que la palabra es el mayor conocimiento de sí mismos. Y el vínculo, que es el “Ida y vuelta” que nos completa al cumplirse el lugar del otro.

Tiflolibros renueva la inquietud del querible Braille y su voluntad de hacer ver a través de la palabra. Ahora, la textura de la palabra, es algo más: el libro digitalizado al alcance de nosotros. El nuevo “nosotros” que nos incluye no bastante nuestros límites visuales y tantos más.

¡Yo puedo ver tal como me hacés ver!

Es mi grito… Y responden el Braille y ahora también las editoriales que se convierten en una respuesta al ceder la versión digitalizada del libro.

Un escrito de Platón denuncia: “La escritura es inhumana: establece fuera del pensamiento lo que sólo puede existir dentro de él. Es un objeto, un producto manufacturado. Es artificial.”

¡Y la repetición es la peor denuncia…!

¡Yo puedo ver tal como me hacés ver! Ilustración de Juan Barros.

Por eso nos diferenciamos…

El códice, el formato de libro conocido hoy, también significó luchas al abrirse paso.

Su pasado, el papiro enrollado, implicaba, que la superficie escrita era la que podíamos abarcar al estirar los brazos.

Su futuro, en especial para nosotros los ciegos, reconoce a Pablo Lecuona a modo de lo que significó Gutenberg.

Tiflolibros lleva 27 años trabajando… ¿Para qué? Y el “para qué” tiene un “por qué”: Porque mejora lo que las personas con discapacidad podemos hacer y así lo que podemos “llegar a ser”. Porque el acceso a la lectura motiva a más… mucho más. Porque al propiciar entornos accesibles podemos acceder mucho mejor a las condiciones del sentido. Porque la tecnología entre nosotros es un bien en común que nos alcanza a todos y alcanza para todos.

Biblioteca creada en 1999 en Buenos aires por Pablo Lecuona, Gustavo Ramírez y tantas entre tantos más.

¡Ya puede ofrecer más de 85.000 libros digitalizados accesibles en forma gratuita!

Acceden más de 12.000 usuarios. Personas con discapacidad visual o con disminución visual. Personas con limitaciones motoras. Personas con trastornos de aprendizaje en la lecto-escritura.

Presente en 50 países de América, Europa, Oceanía, Asia y África.

Accesible para más de 500 instituciones: escuelas, bibliotecas con servicios de accesibilidad, universidades con programas de apoyo a personas con discapacidad. Organizaciones de personas con discapacidad.

Es muy destacable también por el vigor de sus proyectos vivificadores de tantos anhelos al ofrecer: libros escolares el primer día de clases. Más de 2500 audiolibros con vos humana gracias al tratado de Marrakech.

Porque no es “algo” solo para personas ciegas sino un ofrecimiento para vencer los impedimentos que a tantas personas le distancian de la lectura impresa.

Tiflolibros es la expresión de Tiflonexos. Una Asociación Civil sin fines de lucro, sostenible por donaciones particulares y de empresas, por el financiamiento de proyectos específicos por partes de Fundaciones, el Estado y organizaciones no gubernamentales.

Y es más que oportuno contarles de Juan José Massini, quien hace más de 18 años “trabaja y colabora” en Tiflo… Él me cuenta así:

“Prácticamente estoy aquí desde que me quedé ciego y es mi rehabilitación”.

“ Me ha hecho ganar mucha autonomía e independencia después de haber perdido abruptamente la vista”

“A mi me pasó así… La falta de información me significó una barrera muy fuerte hasta conocerles”

“Es la posibilidad de volverme una persona útil, una persona que está al servicio y que está aprendiendo cómo manejar la discapacidad visual”

Abre la puerta a la solidaridad

“Decirles a las personas que han pasado la misma situación que yo que hay una biblioteca que te puede ayudar”

* Juan Barros, energizante natural. Apto para todo público.