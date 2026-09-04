La SUBE volvió a fallar y miles de pasajeros no pueden cargar saldo: cómo solucionarlo

El sistema de la tarjeta SUBE volvió a presentar fallas este viernes y generó dificultades para miles de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que intentaron cargar saldo a través de distintos canales. El inconveniente ya se había registrado durante el jueves y, según los reportes de usuarios, las primeras dificultades habían comenzado incluso el miércoles.

Desde la cuenta oficial de SUBE explicaron que el problema está relacionado con inconvenientes en la conectividad: "Les informamos que, por fallas en la red de conectividad, externas a SUBE, el funcionamiento de algunos de nuestros canales y aplicaciones puede verse afectado de manera intermitente".

La interrupción afecta las operaciones de carga y también genera dificultades a la hora de acreditar el dinero depositado en la tarjeta. Durante la jornada, desde SUBE recomendaron a los usuarios no repetir una operación de carga y volver a intentar la acreditación más tarde , debido a que las cargas electrónicas pueden demorar en impactar.

Quienes compran saldo mientras persisten los inconvenientes pueden acreditarlo mediante la App SUBE , siempre que utilicen un celular Android 6 o superior que cuente con tecnología NFC. También pueden utilizar el sistema de Carga a Bordo , disponible en las localidades donde se viaja con SUBE, y las Terminales Automáticas SUBE .

Sin embargo, pasajeros reportaron que los validadores instalados en los colectivos tampoco procesaban los depósitos que se encontraban pendientes de acreditación.

El comunicado oficial de SUBE

El problema se complica en las estaciones de tren

Las fallas tienen un impacto particular en el servicio ferroviario. En los trenes estatales, la mayoría de las estaciones de los distintos ramales solo acepta la tarjeta SUBE como medio de pago, sin posibilidad de abonar mediante billeteras virtuales o tarjetas de débito o crédito.

Por eso, para quienes no cuentan con saldo suficiente en la tarjeta, la imposibilidad de realizar una carga puede convertirse directamente en un obstáculo para poder abonar el viaje. A esto se suma otra dificultad: en muchas estaciones las boleterías están cerradas y tampoco hay máquinas disponibles para realizar recargas, lo que reduce todavía más las alternativas para los pasajeros afectados por la falla.

La solución

Desde la cuenta oficial de Instagram de SUBE, ante las consultas de los usuarios, se informó de manera automática que pueden utilizarse tarjetas de crédito, débito y prepagas Visa y Mastercard de todos los bancos asociadas a billeteras virtuales. La disponibilidad de estas alternativas puede variar según el servicio y el medio de transporte utilizado.