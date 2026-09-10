La inflación en Mendoza fue del 1,5% durante agosto

La Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas dio a conocer este jueves el índice de inflación correspondiente al octavo mes del año.

Se conoció la inflación del mes de agosto en Mendoza.

Este jueves, la Dirección de Estadísticas e Investigaciones Económicas (DEIE) dio a conocer la inflación correspondiente al mes de agosto en Mendoza. Según el organismo, la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en la provincia fue del 1,5% durante el octavo mes del año.

Con este registro, la inflación acumulada entre enero y agosto en Mendoza alcanzó un 19,5%, mientras que comparado con agosto de 2025 la variación interanual acumulada fue del 32%.

El registro de agosto es el cuarto consecutivo en el cual la inflación se ubica por debajo del 2% en Mendoza y es el registro más bajo del año junto a junio, cuando también fue del 1,5%.

La inflación de agosto en Mendoza fue del 1,5% DEIE ¿Cuáles fueron los rubros más afectados por la inflación? Según el registro publicado por el organismo provincial, el rubro Educación fue el que registró la variación de precios más elevada durante agosto, con 3,9%. En el otro extremo, indumentaria registró una contracción de precios del 0,5%.