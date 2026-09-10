Advierten que se dispara la inflación de alimentos en la segunda semana de septiembre: a cuánto llegó

Contra todo pronóstico la inflación de alimentos dio un giro en la tendencia y mostró una variación de precios muy relevante en los últimos días.

La inflación de alimentos subió al 3% semanal en los últimos días, impulsada por panificados y pastas, además de frutas y verduras.

Tras varias semanas de relativa calma, los precios de los alimentos saltaron en la segunda semana de septiembre, disparando las alarmas por la magnitud de la suba. De acuerdo al relevamiento semanal de la consultora LCG es el nivel semanal de inflación más elevado en al menos dos años.

Los precios de alimentos marcó una variación de 3% en la segunda semana del mes, contrastando notoriamente con el dato de la semana anterior, cuando había registrado una baja de -0,7%. Pese a ello, el acumulado de las últimas cuatro semanas quedó en 1,5%, en línea con la esperada inflación de agosto, que el Indec dará a conocer esta tarde.

Rubro por rubro La clave que explica este salto es el fuerte incremento en el rubro Panificados, cereales y pastas, que en la segunda semana de septiembre avanzó 9,2%, seguido de lejos pero también en forma muy consistente en Verduras, con un incremento de 6,2%.

Le siguieron Carnes con 2,7%, Comidas listas para llevar (2,2%), Frutas (1,9%) y Aceites (1,2%). Entre los rubros que menos subieron en la semana se destacan Condimentos y otros productos alimenticios (0,5), Azúcar, miel, dulces y cacao (0,8%) y Productos lácteos (1,1), mientras que Bebidas e infusiones para consumir en el hogar es el único rubro que se contrajo, bajando -1,5%.