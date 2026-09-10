Una encuesta revela que la mayoría rechaza al peronismo pero le exige a Javier Milei un alivio ante la asfixia fiscal

La última encuesta nacional de la consultora DC Consultores revela un giro pragmático en el electorado: el temor al retorno del kirchnerismo y la inflación mantiene firme el respaldo a Javier Milei . Sin embargo, la sociedad le dice al Gobierno: “Aflojá con la presión fiscal”. En pocas palabras, le piden al presidente, gobernadores e intendentes que bajen impuestos.

Aníbal Uríos , director de la consultora de opinión pública, al ser consultado por MDZ sobre el sondeo nacional de septiembre, dijo: “En la encuesta vimos dos cuestiones importantes. La gente le pone nombre al pasado y qué cosas del pasado no quieren ”.

“Eso es importante porque todos hablan del pasado, pero nadie le pone nombre a ese pasado. Nosotros preguntamos qué es el pasado y a qué le tienen miedo de mirar para atrás; y salió claramente la respuesta: un rechazo profundo a la política populista ”, sostuvo el director de DC Consultores.

A esto agregó: “Notamos que lo que falta son políticas para la transición entre ese viejo modelo y el nuevo . Es lo que queremos indagar en nuestro próximo trabajo sobre la transición, que son las reformas para modernizar el Estado, los consensos; el dialogo con instituciones, sindicatos y la oposición. Un trabajo que la política no lo ve y la sociedad lo está pidiendo”, afirmo Aníbal Uríos.

El fantasma del pasado reciente sigue siendo el mayor activo que tiene el gobierno de Javier Milei . Así lo determinó la encuesta a la respuesta sobre un hipotético triunfo del peronismo/kirchnerismo en el 2027.

El 29,9% de los encuestados respondió que se viene un inmediato "deterioro económico". En idéntico porcentaje anticipan el "retorno del modelo político anterior". Y un 26% de las respuestas vincula un escenario de un nuevo gobierno peronista/kirchnerista con "corrupción, desorden y caos institucional".

Mientras tanto, la nube de palabras marca que la inflación es el peor temor de los argentinos ante un triunfo electoral de la oposición. Seguido aparecen corrupción, peronismo y populismo.

En esa misma línea, cuando se consulta por los políticos que representan un ciclo agotado, Cristina Fernández de Kirchner encabeza el rechazo de la sociedad con un 47,1%, seguida por Mauricio Macri con el 23,6% y Sergio Massa con el 18,1%. En varios escalones más bajos se ubican Axel Kicillof, Elisa Carrió y Myriam Bregman, demostrando que la memoria de la alta inflación opera como un dique de contención que frena el descontento social por la situación económica.

El mensaje de la sociedad: ¡menos impuestos!

Pese al voto de confianza que le daría la sociedad al Gobierno nacional, el humor de la calle demanda resultados concretos en la microeconomía, es decir que la plata rinda en los bolsillos.

Frente a la pregunta sobre qué pedido le harían a Javier Milei antes de terminar 2026, la opción que cosecho el 36% de las repuestas fue "Alivio Fiscal, Reactivación Productiva y Empleo", superando ampliamente al "Control Inflacionario, Salarios y Bolsillo" pedido por el 22,7% de los encuestados

Al momento de elegir qué impuesto debería reducirse en primer término, el 38,7% se inclinó por el IVA (Impuesto al Valor Agregado), mientras que un 33,8% apuntó a impuesto provinciales como Ingresos Brutos.

Por lo que la encuesta de DC Consultores revela que gran parte de la ciudadanía exige una urgente reducción impositiva que se traduzca de forma directa en la baja de precios en, fundamentalmente, alimentos.

Los gobernadores no están exentos de la baja de impuestos

Otro de los datos que arrojó el trabajo de DC Consultores, es la mirada “pro- mercado” de la sociedad. Al preguntar sobre cómo debería actuar un gobernador ante la falta de recursos, cerca del 60% de las respuestas, un 57,4% se inclinó por "bajar impuestos para atraer inversión privada, aunque tarde más".

Y en contraposición, el 25,9% de los encuestados se mostró a favor de "reclamar más coparticipación a Nación", relegando el clásico reclamo de fondos federales frente a la necesidad de incentivar la actividad privada y la generación de empleo local.

La oposición hoy está sin brújula ni candidatos

El escenario electoral que marca este sondeo de opinión muestra a Javier Milei con su sello de La Libertad Avanza consolidado frente a una oposición muy fragmentada.

El 43,7% apoyaría con su voto a La Libertad Avanza si las elecciones fueran “hoy”, aventajando por poco más de 17 puntos al peronismo/kirchnerismo que cosecharía un 26,1% de los sufragios.

El peronismo, por su interna y la memoria reciente de la sociedad, exhibe severas dificultades para perfilar un liderazgo competitivo de cara al 2027.

Un 35,4% sostiene que al PJ le falta "una cara nueva sin pasado de gestión", mientras que el 46,2% cree que "todavía lo están buscando".

Y en la proyección de fórmulas presidenciales, la dupla Milei-Bullrich arrasaría con el 60,2% de las preferencias, muy por encima de las alternativas opositoras.

Apoco más de un año de las elecciones presidenciales Javier Milei, según el último sondeo nacional de DC Consultores, conserva la iniciativa política sosteniendo el rumbo macroeconómico. Aunque, el mensaje de la sociedad es tajante: para consolidar el apoyo popular, la motosierra no solo debe recortar el gasto público, sino también aliviar la carga impositiva sobre los contribuyentes.