El peronismo juntó a casi todas sus caras pero faltó el círculo de Cristina Kirchner

El salón del Hotel Savoy funcionó este martes como una máquina de leer peronismos. El homenaje a José Manuel de la Sota, a ocho años de su muerte, consiguió sentar bajo el mismo techo a distintas tribus como las del cordobesismo, el massismo y a los enviados de Axel Kicillof.

Por Córdoba, el gobernador Martín Llaryora, el diputado y exmandatario provincial Juan Schiaretti y la senadora Alejandra Vigo. Por el Frente Renovador, Sergio Massa junto a la diputada Cecilia Moreau. Y por el gobierno bonaerense, Carlos Carli Bianco, ministro de Gobierno y hombre de máxima confianza de Kicillof.

La nómina siguió con el auditor general de la Nación, Juan Manuel Olmos; el senador y exgobernador santiagueño Gerardo Zamora; el exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda; la exgobernadora fueguina Rosana Bertone y el exmandatario salteño Juan Manuel Urtubey.

También el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y los legisladores Guillermo Michel, Raquel Olmos y Victoria Tolosa Paz.

Completaron el cuadro el exgobernador bonaerense Felipe Solá, el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez; el gastronómico Luis Barrionuevo, el exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina; el extitular de la Anses, Diego Bossio; el exembajador Ricardo Alfonsín, el consultor Hugo Haime y el titular del Banco Macro, Jorge Brito.

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Massa llegó sobre el final y su ingreso se transformó en una recorrida de saludos. El más comentado fue el abrazo con Llaryora, un gobernador que acompañó varias iniciativas libertarias en el Congreso aunque supo despegarse en votaciones puntuales.

A su lado quedó sentado Schiaretti. Consultado por los periodistas sobre una eventual candidatura, el líder del Frente Renovador esquivó el tema y desvió hacia la agenda parlamentaria: "Mañana el Congreso va a dar una muestra importante de trabajo alrededor de temas más importantes que las PASO, como es el tema del endeudamiento familiar".

La ausencia del cristinismo

Primera ausencia. Ningún dirigente del círculo estrecho de Cristina Kirchner asistió a pesar de las invitaciones a Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" de Pedro y Mariano Recalde, entre otros.

El faltazo de Natalia

Segunda ausencia. La diputada nacional Natalia de la Sota, hija menor del homenajeado, no participó ya que tenía una actividad previamente agendada en Río Cuarto, en el aniversario de una escuela que su padre fundó durante su gestión.

La legisladora mantiene una relación fría con la actual conducción del peronismo cordobés y una distancia marcada con Schiaretti y Llaryora, un quiebre que ya se había blanqueado cuando revalidó su banca por fuera de la estructura electoral del oficialismo provincial. Hoy aparece como virtual candidata a gobernadora por su propio espacio.

El contexto: PASO, Córdoba y una interna que se perfila

El acto llegó después del acuerdo entre las distintas tribus peronistas para defender las PASO como mecanismo de resolución interna, un entendimiento que abre la puerta a una gran competencia entre dos figuras: Kicillof y Massa.

En ese esquema, el acercamiento al peronismo no kirchnerista de Córdoba tiene un peso específico, porque la provincia fue determinante en los balotajes de 2015 y 2023, ambos ganados por candidatos no peronistas.

El desplante que cerró la jornada

La reserva del cordobesismo se hizo visible al día siguiente. Schiaretti publicó en su cuenta de X un mensaje sobre el encuentro acompañado de imágenes junto a Candelaria de la Sota, la hija mayor del exgobernador y organizadora del acto.

Candelaria, en cambio, había leído la jornada en clave de reconciliación. Destacó la variopinta presencia de los distintos sectores del justicialismo y sostuvo que ese era el espíritu de su padre: dejar las pequeñas diferencias de lado para poder estar todos juntos en el mismo lugar. "El momento nos demanda tener creatividad y mostrarnos todos juntos", planteó.

Quién fue De la Sota

Nacido en Córdoba en 1949 y falleció en 2018 en un accidente de tránsito, fue una de las figuras más influyentes del peronismo desde la renovación de los años ochenta.

Abogado y docente, ocupó la gobernación cordobesa en tres oportunidades y antes había sido diputado nacional, senador y embajador en Brasil. Rompió la hegemonía radical en la provincia y construyó una estructura propia que continuó Schiaretti. En 2015 compitió por la candidatura presidencial dentro del frente UNA, donde cayó en las PASO ante Massa.