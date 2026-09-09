Karina Milei llegó a Diputados después de la sesión para definir los próximos pasos de La Libertad Avanza

La secretaria general de la Presidencia encabezó su reunión mensual con la tropa de La Libertad Avanza en el despacho de Martín Menem. En paralelo, Federico Sturzenegger avanzó en proyectos clave en vísperas del ingreso de las iniciativas sobre Malvinas y el Presupuesto 2027.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, llegó al Palacio Legislativo para seguir de cerca la actividad del oficialismo en la Cámara de Diputados. Estacionó sobre la avenida Rivadavia a las 15.30 con la comitiva de seguridad oficial que la acompañó, y rápidamente se acercaron los diputados Sergio "Tronco" Figliuolo (Buenos Aires), Carlos Zapata (Salta) y Virginia Gallardo (Corrientes) para fotografiarse con la hermana del presidente. La foto con El Jefe es un activo cada vez más valioso en el oficialismo.

De ahí fue directo al primer piso y se ubicó en el despacho de Martín Menem (La Rioja). Allí se reunió con el jefe del bloque, Gabriel Bornoroni (Córdoba), Romina Diez (Santa Fe) y su secretario Eduardo "Lule" Menem.

"Fue parte de los encuentros mensuales que Karina mantiene con los distintos diputados del oficialismo", deslizó uno de los participantes. Además contaron que "está armonizando el bloque". Desde principio de año, la hermana del presidente se propuso venir una vez por mes al Congreso para seguir de cerca la actividad política.

También estuvo en el Congreso el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, junto con su secretario Alejandro Cacace. "El Coloso" está trabajando en un nuevo proyecto para modificar el mercado de capitales y su llegada se explica en ese contexto.

La agenda legislativa: los futuros proyectos sobre Malvinas y el Presupuesto 2027 Tras la reunión con Karina Milei, desde el oficialismo indicaron que se espera que el viernes o lunes ingresen los proyectos vinculados a Malvinas, anunciados por el presidente Javier Milei. Esto se daría antes del martes, cuando se espera la llegada del Presupuesto 2027.