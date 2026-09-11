Catamarca confirmó que no desdoblará en las elecciones 2027: "Preferimos invertir en hospitales"

El gobernador Raúl Jalil definió cómo será el calendario electoral de Catamarca en 2027 : los comicios provinciales se celebrarán el mismo día que las elecciones nacionales , en las que se elegirá al próximo presidente de la Argentina.

El mandatario catamarqueño comunicó la decisión este viernes mediante sus redes sociales y señaló que la determinación ya fue informada oficialmente a la administración nacional. “ Hemos tomado la decisión de que las elecciones provinciales se realicen junto con las nacionales ”, expresó Jalil.

La provincia volverá así a utilizar el sistema de elecciones unificadas que mantiene desde 2013 , cuando comenzó a hacer coincidir sus comicios locales con la votación nacional.

Jalil explicó que la decisión responde principalmente a un criterio de administración de los recursos públicos: "Esta definición responde además a la necesidad de darle previsión a todos los partidos y a un principio que sostenemos desde el primer día: administrar responsablemente los recursos de los catamarqueños”, sostuvo el gobernador.

El mandatario también planteó que organizar dos elecciones separadas representaría un gasto adicional para las arcas provinciales: " Realizar dos elecciones implica destinar fondos que preferimos invertir en viviendas, rutas, escuelas y hospitales ”, afirmó.

Raúl Jalil, el Gobernador de Catamarca Telam

Jalil cerró su mensaje con una definición sobre las prioridades de su gestión: “Gobernar es establecer prioridades, y la nuestra es poner los recursos de la provincia al servicio del desarrollo y de nuestra gente”.

Catamarca mantiene su calendario electoral desde 2013

Con la decisión anunciada este viernes, Catamarca continuará con el esquema que mantiene desde 2013: unificar sus elecciones provinciales con las nacionales. El distrito se suma así al grupo de provincias que optan por no desdoblar sus comicios locales de las elecciones presidenciales de 2027.

La definición adquiere relevancia dentro del mapa electoral argentino porque varias provincias ya comenzaron a establecer calendarios propios para 2027, mientras que otras analizan mantener la votación provincial separada de la nacional.

Qué provincias ya confirmaron elecciones separadas

El escenario electoral de 2027 muestra decisiones diferentes entre los gobernadores. Tucumán fue el primer distrito en fijar una fecha propia para sus elecciones provinciales: los comicios están previstos para el 9 de mayo de 2027.

Chubut, por su parte, también confirmó que desdoblará sus elecciones locales y no las realizará junto con las nacionales. En Chaco, el gobernador Leandro Zdero impulsó la suspensión de las PASO provinciales de cara a 2027. En ese distrito, además, la Constitución establece que las elecciones locales deben realizarse de manera separada de las nacionales, por lo que el desdoblamiento resulta obligatorio.