Malvinas: el Gobierno visitó Ushuaia y recorrió el reinicio de las obras en la base naval integrada

A una semana de la cadena nacional que realizó Javier Milei reencauzando los reclamos de soberanía argentina sobre las Islas Malvinas , el Gobierno realizó este viernes una visita a Ushuaia, provincia del Tierra del Fuego, con motivo del reinicio de las obras de una base naval integrada.

Concurrieron el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti , quienes se reunieron con el gobernador fueguino Gustavo Melella y su vice, Mónica Urquiza.

Al respecto, el ministro de Relaciones Exteriores y Culto hizo un posteo mostrando la recorrida. "Junto al ministro de Defensa, @TGCarlosPresti , visitamos el predio en el que se construirá la Base Naval Integrada en Ushuaia, el punto más austral de la Nación. Recorrimos con expertos de las Fuerzas Armadas el predio y analizamos los desafíos logísticos que implica un proyecto de esta magnitud", señaló.

"Tuvimos también un encuentro con el gobernador @gustavomelella y la vicegobernadora @monica_urquiza , quien en junio nos acompañó en el Comité de Descolonización de Naciones Unidas en donde Argentina obtuvo un fuerte apoyo de la comunidad internacional en la Causa Malvinas"; destacó el funcionario.

"La decisión del Presidente @JMilei es que todas las áreas del Estado argentino trabajemos en forma coordinada en la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur, en nuestra proyección hacia la Antártida y en la revalorización de nuestros activos clave para devolver a la Argentina al lugar de liderazgo como actor central en el escenario global", concluyó el canciller.

Por su parte, el mandatario kirchnerista posteó: "Tierra del Fuego tiene un rol estratégico para la Argentina: Malvinas, la Antártida y el Atlántico Sur nos ubican en un lugar geopolítico único".

Quirno y Presti reunidos con el gobernador Melella

"Más allá de las diferencias que podamos tener en otros temas, en esto coincidimos: Argentina tiene que asumir un posicionamiento firme en el Atlántico Sur y sostener decisiones concretas para defender nuestra soberanía. La Base Naval Integrada es una necesidad que Tierra del Fuego viene impulsando desde hace más de 40 años, junto al desarrollo del Polo Logístico Antártico", completó Melella.

De qué se trata la base naval integrada

La Base Naval Integrada de Ushuaia es un proyecto destinado a trasladar y ampliar las actuales capacidades de la Armada en la ciudad y convertir la zona "en un nodo estratégico para las operaciones en el Atlántico Sur y la logística hacia la Antártida".

Sus antecedentes se remontan a la política de defensa de 2014, cuando el Decreto 2645/2014 incorporó como objetivo de interés la construcción de un Polo Logístico Antártico en Ushuaia, aprovechando su ubicación para abastecer de manera más rápida y eficiente a las bases argentinas y prestar servicios a otros países que desarrollen actividades antárticas.

El proyecto tomó una forma más concreta en 2016, cuando fue presentado en el Congreso un proyecto de ley para declarar de interés nacional la construcción de una Base Naval Integrada y un Polo Logístico Antártico Internacional. Contemplaba trasladar la actual Base Naval “Almirante Berisso” a un nuevo predio de la península de Ushuaia y dotarla de un muelle, talleres, depósitos, instalaciones de seguridad, servicios marítimos, infraestructura para la Armada y capacidades vinculadas con la actividad antártica.

El paso decisivo llegó durante el gobierno de Alberto Fernández: en marzo de 2022, el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó en Ushuaia la colocación de la piedra fundamental y el inicio formal de la obra. El proyecto fue concebido en etapas y comenzó con la preparación del terreno, la extensión de los servicios y la instalación de dos naves industriales que funcionarían como obradores, mientras que posteriormente se previeron el muelle, las instalaciones de logística antártica, los edificios administrativos y las viviendas.

El proyecto implicaría una inversión estimada de entre US$400 y US$500 millones. Para avanzar con la base, se prevé una reasignación de US$142 millones, equivalente al 30% del valor total estimado. La decisión fue impartida por Javier Milei al ministro de Economía, Luis Caputo.