El Gobierno llega este viernes a Ushuaia para destrabar la obra de la Base Naval Integrada

El canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, aterrizarán este viernes 11 de septiembre en Ushuaia con un objetivo concreto: recorrer el terreno donde se montará el obrador de la Base Naval Integrada y ordenar los plazos de una obra que el Gobierno quiere poner en marcha cuanto antes.

El viaje se resolvió durante una reunión de la mesa política en la Casa Rosada, donde Presti expuso el estado del proyecto de la base y del Polo Logístico que la Nación proyecta desarrollar en la provincia.

La visita se inscribe en la seguidilla de definiciones que la administración de Javier Milei viene tomando sobre la cuestión Malvinas y la presencia argentina en el Atlántico Sur.

Para el Ejecutivo, la infraestructura prevista en la capital fueguina es una herramienta central para reforzar capacidades logísticas y de sostén hacia la Antártida.

La recorrida se concentrará en el sector destinado al obrador, con la intención de fijar cuándo arrancan efectivamente los trabajos. El diseño contempla una instalación con funciones navales y logísticas, además de apoyo operativo y científico para la actividad antártica.

El agujero en el financiamiento

Ahí está el principal escollo. La Nación reasignó 142 millones de dólares del presupuesto para la iniciativa, pero las estimaciones oficiales ubican el costo total entre 400 y 500 millones. Es decir que todavía falta resolver de dónde saldrá el grueso de los fondos.

Por eso Milei le dio una instrucción precisa a Luis Caputo: que el Presupuesto 2027 contemple de manera prioritaria las partidas para el avance de la base y para otros desarrollos considerados estratégicos en materia de seguridad nacional.

Una obra que ya había empezado

Conviene recordar que el proyecto no nace ahora. La construcción de la Base Naval Integrada había tenido su acto formal de inicio en marzo de 2022, cuando el entonces ministro de Defensa Jorge Taiana encabezó la ceremonia en Ushuaia.

Desde la Casa Rosada, además, aseguraron que la obra se llevará adelante con capitales íntegramente argentinos, una precisión que responde a los reparos que circularon en la provincia sobre una eventual participación extranjera.

El despliegue federal en la región

La visita se suma a otros movimientos recientes del Gobierno nacional en el extremo austral. A fines de agosto, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva puso en funcionamiento en Ushuaia la Unidad Regional de Seguridad Aeroportuaria VI – Patagonia Austral, una estructura de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jurisdicción sobre Santa Cruz, Tierra del Fuego, la Antártida, las Islas del Atlántico Sur y parte de Chubut, orientada a reforzar la prevención y la respuesta frente al narcotráfico y al crimen organizado.