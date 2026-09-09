Base Naval en Ushuaia: el Gobierno ya reasignó US$142 millones y busca el resto del financiamiento

El canciller y el ministro de Defensa recorrerán el predio este viernes. La próxima semana ingresa a Diputados la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional.

El Gobierno sumó dos movimientos a su ofensiva por el Atlántico Sur. Por un lado, el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, viajarán juntos este viernes a Tierra del Fuego para recorrer el terreno donde se levantará la Base Naval Integrada, con la intención de acortar los plazos de la obra. Por otro, se dispusieron sanciones sobre un nuevo grupo de quince compañías internacionales que operan sin autorización argentina en Malvinas, después de que otros cuarenta y cinco sujetos —entre personas físicas y jurídicas— recibieran notificación durante el fin de semana.

Ambas definiciones se conocieron tras una nueva reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, la primera a la que asistieron Quirno y Presti. En ese encuentro también se repasó el estado del proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, que ingresará la próxima semana a la Cámara de Diputados.

Los tres ejes del proyecto La iniciativa que delineó Javier Milei se organiza sobre tres pilares. El primero es el endurecimiento de las penas previstas en la Ley 26.659 para las empresas que operen sin permiso en el archipiélago y para sus proveedores, con la habilitación del juicio en ausencia en los casos que lo ameriten.

El segundo es la creación de un Consejo de Seguridad Nacional que coordine el trabajo de Cancillería, Defensa, Inteligencia y Economía. El tercero es un pedido al Congreso para que ese organismo cuente con instrumentos económicos y diplomáticos específicos frente a amenazas provenientes tanto de Estados como de actores no estatales.

El financiamiento de la base, todavía sin cerrar Durante la reunión, Presti expuso los detalles de la Base Naval Integrada y del Polo Logístico que el Ejecutivo proyecta en Tierra del Fuego. Para esa obra ya se reasignaron 142 millones de dólares del presupuesto nacional, una cifra que cubre apenas una porción del costo total estimado.