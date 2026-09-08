El Gobierno reaccionó con críticas al pasado luego de conocerse los resultados de las pruebas PISA

El Ministerio de Capital Humano atribuyó la caída en Lectura, Ciencias y Matemática a 12 años de "políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores".

Desde el Ministerio de Capital Humano ratificaron su compromiso de impulsar "políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales".

El Gobierno nacional reaccionó este martes a la difusión de los resultados de las evaluaciones PISA 2025 realizadas por la OCDE, en las que Argentina registró una fuerte caída en las tres áreas evaluadas y obtuvo sus puntajes más bajos en casi 20 años. Mediante un comunicado difundido por el Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, y la Secretaría de Educación, el Oficialismo atribuyó el deterioro de los aprendizajes al impacto acumulado de las políticas implementadas desde 2013.

La postura oficial: "Consecuencia directa de 12 años de escolaridad" Comunicado oficial.@JMilei pic.twitter.com/lYq7w5Nsjw — Ministerio de Capital Humano (@MinCapHum_Ar) September 8, 2026 Desde la cartera de Capital Humano enfatizaron que la prueba refleja "los aprendizajes acumulados tras 12 años de escolaridad" de los alumnos de 15 años evaluados. En ese sentido, remarcaron que el retroceso en los niveles de desempeño es una "consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores", argumentando que el punto de partida en el país ya se encontraba en un nivel crítico.

Pese a responsabilizar a las administraciones pasadas, el comunicado reconoció que el fenómeno se enmarca en una "tendencia global de estancamiento y descenso" de los aprendizajes, observada con especial severidad en las habilidades de Lectura a nivel mundial.

Caída generalizada en Lectura, Ciencias y Matemática Los datos presentados por la OCDE reflejan un descenso simultáneo en las tres áreas evaluadas para los estudiantes argentinos:

Matemática: el país alcanzó los 367 puntos, registrando su valor más bajo dentro de la serie histórica comparable. El 76% de los alumnos quedó por debajo del nivel básico de competencia.

Lectura: obtuvo 389 puntos, marcando un retroceso de 12 puntos en comparación con la edición 2022.

Ciencias: registró 393 puntos (13 puntos menos que en 2022), situándose en el puesto 71 entre 91 sistemas educativos evaluados. El fenómeno mundial de los "lectores apresurados" En su informe técnico, la OCDE advirtió sobre un sesgo común en diversos países: la proliferación de "lectores apresurados", definidos como estudiantes que responden las evaluaciones de forma acelerada e incorrecta sin procesar acabadamente la comprensión de los textos.