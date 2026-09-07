El Gobierno realizará una denuncia penal por la exploración de petróleo en Malvinas

El Gobierno realizará una denuncia penal contra empresas por la exploración de petróleo en el mar de Malvinas. La presentación, informada por la Oficina del Presidente, contará con el patrocinio del procurador del Tesoro y se dirigirá contra las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en la zona.

Según detalló el comunicado oficial, la denuncia alcanzará a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc., empresas que, de acuerdo con el Gobierno, contarían con licencias otorgadas por el gobierno de las islas para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte. La presentación también incluirá a Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd., señaladas como accionistas de las compañías mencionadas.

La medida se conoce luego de que, tras el discurso presidencial, las tres principales empresas dedicadas a brindar servicios de asistencia logística para la actividad petrolera, Halliburton, SLB, y Baker Hughes, comunicaran que no realizarán trabajos con compañías vinculadas con la exploración de hidrocarburos en Malvinas. De esta manera, la decisión del Gobierno se suma a las medidas anunciadas por Milei y a las decisiones adoptadas por empresas que participan de la cadena de servicios vinculada con la actividad petrolera en el Atlántico Sur.

En el segundo párrafo del comunicado, la Oficina del Presidente sostuvo que las empresas Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc. “presuntamente cuentan con licencias otorgadas por el ilegítimo gobierno del Reino Unido para la exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en violación de las disposiciones establecidas por la Ley N° 26.659”. La presentación, agrega el texto, alcanza también a sus accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El comunicado señala además que “la denuncia se dirige contra todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubiesen intervenido en el hecho punible”. De acuerdo con la información difundida por el Gobierno, la presentación judicial buscará determinar las responsabilidades de quienes hayan participado en las actividades alcanzadas por la denuncia y avanzar con las acciones previstas por la legislación argentina.

En paralelo, la administración de Milei anticipó que continuará con las medidas destinadas a intervenir sobre las actividades vinculadas con la exploración de hidrocarburos en la zona. El comunicado sostiene que el objetivo es utilizar las herramientas jurídicas e institucionales disponibles para impedir que terceros desarrollen actividades sobre recursos que el Estado argentino considera pertenecientes a la República Argentina y vinculados con sus reclamos de soberanía sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur.

Presupuesto Nacional y Base Naval Integrada

Además, la Oficina del Presidente informó que Milei firmó una instrucción dirigida al ministro de Economía, Luis Andrés Caputo, para que el Proyecto de Presupuesto Nacional 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos considerados estratégicos. El proyecto deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre. La instrucción apunta a incorporar recursos destinados a iniciativas relacionadas con la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos argentinos.

Las medidas anunciadas forman parte de la política que el Gobierno plantea para fortalecer las capacidades del Estado frente a las actividades desarrolladas en el Atlántico Sur. La denuncia contra Navitas y las empresas vinculadas será presentada por Quirno, mientras que la instrucción presupuestaria apunta a avanzar con la Base Naval Integrada de Ushuaia. El Gobierno señaló que continuará investigando y promoviendo las acciones que considere necesarias frente a actividades que, según su posición, afecten los derechos soberanos de la Argentina.