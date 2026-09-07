El Gobierno le pagará un anticipo jubilatorio a un histórico fiscal que renunció

El Gobierno de Mendoza aprobó el pago de un anticipo jubilatorio al ex fiscal Santiago Garay , un histórico magistrado de la provincia con una larga trayectoria en Tribunales que en abril había presentado su renuncia definitiva .

Mediante el decreto Nº 1658, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el gobernador Alfredo Cornejo aprobó un convenio firmado con Garay para el pago de un anticipo jubilatorio hasta que el ex magistrado obtenga la jubilación ordinaria.

Este beneficio está previsto en la Ley nacional N° 24.018 que regula las jubilaciones y pensiones de los funcionarios del Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. En su artículo 11, la norma señala que desde el momento en que cesen en sus funciones y hasta que obtengan la jubilación ordinaria o por invalidez, los magistrados percibirán un anticipo mensual equivalente al 60% calculado sobre su última remuneración y se pagará por un plazo máximo de 12 meses.

Garay había renunciado de forma definitiva desde el 1 de abril de este año a su cargo de fiscal de Instrucción de la Fiscalía de Instrucción Nº 38 de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra Animales y Delitos no especializados de la Primera Circunscripción Judicial.

Previamente, el ex fiscal tuvo una extensa trayectoria en Tribunales y estuvo al frente de investigaciones resonantes en la provincia.

En un momento junto a sus colegas Daniel Carniello y Claudia Ríos fueron los tres fiscales especiales que tenía la provincia, encargados de investigar asesinatos.

A cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, investigó al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, quien terminó condenado por corrupción.

También estuvo a cargo de la investigación del triple femicidio del barrio Trapiche, donde Daniel Zalazar asesinó a su pareja Claudia Arias, a la tía Marta Siana Ortíz y a la abuela Silda VIcenta Díaz.

A partir del 1 de abril de este año renunció de forma definitiva al Poder Judicial y ahora el Gobierno provincial aprobó el pago de un anticipo jubilatorio hasta tanto se haga efectivo el beneficio de la jubilación para el ex magistrado.

Según consta en el decreto firmado por el gobernador, el expediente de Garay cuenta con el Decreto N° 430/26 de aceptación de renuncia definitiva, Convenio de Pago de Anticipo Jubilatorio suscripto con la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, constancia de no poseer Jury de Enjuiciamiento, haber iniciado el expediente ante ANSeS para tramitar el beneficio jubilatorio, iniciado el trámite ante la Oficina Técnica Previsional, la fianza requerida y el aval.

Qué es el anticipo jubilatorio

El artículo 11 de la Ley nacional N° 24.018 establece que desde el momento en que cesen en sus funciones y hasta que obtengan la jubilación ordinaria o por invalidez, los magistrados percibirán del Poder Judicial o del Organismo en que se desempeñaban, un anticipo mensual equivalente al 60%, del que presumiblemente les corresponda; calculado sobre los importes que hayan constituido su última remuneración. Este anticipo será pagable durante el plazo máximo de 12 meses.

La liquidación se efectuará previa acreditación por parte del interesado de haber iniciado los trámites jubilatorios, y se considerará como pago a cuenta del haber que le pertenezca, deduciéndose luego de la retroactividad que se acumule.

Si el monto de los anticipos excediere el de la retroactividad, la diferencia será deducida de la prestación jubilatoria hasta un máximo de 20% del importe mensual.

En el caso que en definitiva no corresponde la jubilación, se formularán los cargos de reintegro pertinentes.