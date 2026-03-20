Renunció el fiscal Santiago Garay, un histórico magistrado de Tribunales

El gobernador Alfredo Cornejo le aceptó la renuncia la fiscal Santiago Garay , un histórico magistrado con una larga trayectoria en Tribunales.

La decisión se confirmó este viernes a través del Decreto 430, a través del cual el gobernador aceptó la renuncia defintiiva de Garay al cargo de fiscal de instrucción de la Unidad Fiscal de Delitos contra el Medio Ambiente, Delitos contra Animales y Delitos no especializados de la Primera Circunscripción Judicial.

La renuncia se hará efectiva a partir del 1 de abril de 2026, según consta en la norma publicada en el Boletín Oficial.

Garay tenía una extensa trayectoria en Tribunales y como fiscal estuvo al frente de investigaciones resonantes en la provincia.

En un momento junto a sus colegas Daniel Carniello y Claudia Ríos fueron los tres fiscales especiales que tenía la provincia, encargados de investigar asesinatos.

A cargo de la Fiscalía de Delitos Complejos, investigó al ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, quien terminó condenado por corrupción.

También estuvo a cargo de la investigación del triple femicidio del barrio Trapiche, donde Daniel Zalazar asesinó a su pareja Claudia Arias, a la tía Marta Siana Ortíz y a la abuela Silda VIcenta Díaz.