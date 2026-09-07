La oposición avanza en Diputados con el intento de debatir morosidad y discapacidad pese al malestar del Gobierno

Los bloques disidentes desafían el cronograma del oficialismo y ratificaron la convocatoria a una sesión clave para este miércoles.

A pesar del cronograma presentado por la bancada libertaria, los bloques críticos rechazaron la propuesta.

La Cámara de Diputados de la Nación será escenario este miércoles de una nueva pulseada política. Los bloques opositores lograron imponerse a la agenda de La Libertad Avanza (LLA) al convocar a una sesión especial con el objetivo de destrabar el tratamiento de los proyectos de morosidad y de emergencia en discapacidad, evitando así que las iniciativas queden frenadas en el trámite parlamentario.

La estrategia oficialista: cronograma de debate y comisión de Finanzas Tras haber rechazado el debate en el recinto semanas atrás, el oficialismo cedió a abrir la comisión de Finanzas, presidida por el diputado libertario Santiago Pauli. En la apertura del cuerpo, Pauli presentó un cronograma de trabajo con el objetivo de encauzar las discusiones y unificar giros de los proyectos en debate.

Prensa Diputados El esquema propuesto por el oficialismo contemplaba:

Primera reunión informativa: convocada de manera urgente para este martes por la tarde.

Segunda reunión informativa: prevista para la semana siguiente.

Debate en comisiones: encuentros técnicos fijados para el 23 de septiembre.

Fecha de dictamen: programada para el 30 de septiembre. La respuesta de la oposición y el pedido de emplazamiento A pesar del cronograma presentado por la bancada libertaria, los bloques críticos rechazaron la propuesta al considerarla una maniobra dilatoria y ratificaron la sesión especial solicitada para este miércoles.