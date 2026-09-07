La oposición avanza en Diputados con el intento de debatir morosidad y discapacidad pese al malestar del Gobierno
Los bloques disidentes desafían el cronograma del oficialismo y ratificaron la convocatoria a una sesión clave para este miércoles.
La Cámara de Diputados de la Nación será escenario este miércoles de una nueva pulseada política. Los bloques opositores lograron imponerse a la agenda de La Libertad Avanza (LLA) al convocar a una sesión especial con el objetivo de destrabar el tratamiento de los proyectos de morosidad y de emergencia en discapacidad, evitando así que las iniciativas queden frenadas en el trámite parlamentario.
La estrategia oficialista: cronograma de debate y comisión de Finanzas
Tras haber rechazado el debate en el recinto semanas atrás, el oficialismo cedió a abrir la comisión de Finanzas, presidida por el diputado libertario Santiago Pauli. En la apertura del cuerpo, Pauli presentó un cronograma de trabajo con el objetivo de encauzar las discusiones y unificar giros de los proyectos en debate.
El esquema propuesto por el oficialismo contemplaba:
Primera reunión informativa: convocada de manera urgente para este martes por la tarde.
Segunda reunión informativa: prevista para la semana siguiente.
Debate en comisiones: encuentros técnicos fijados para el 23 de septiembre.
Fecha de dictamen: programada para el 30 de septiembre.
La respuesta de la oposición y el pedido de emplazamiento
A pesar del cronograma presentado por la bancada libertaria, los bloques críticos rechazaron la propuesta al considerarla una maniobra dilatoria y ratificaron la sesión especial solicitada para este miércoles.
El objetivo central de la oposición en el recinto no será votar de forma directa los textos definitivos, sino lograr el emplazamiento del pleno a las comisiones intervinientes. Mediante esta herramienta reglamentaria, la Cámara baja obligaría a los cuerpos de trabajo a emitir dictamen con una fecha límite obligatoria, acelerando la llegada al recinto de las leyes sobre morosidad crediticia y la declaración de emergencia en el sistema de prestaciones para personas con discapacidad.