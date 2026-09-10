El Gobierno anunció la creación de un Sistema de Articulación de Política Exterior para vigilar a las Malvinas

A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, el Gobierno determinó que avanzará en un nuevo mecanismo para controlar espacios marítimos e insulares.

El Gobierno se muestra determinado a avanzar en la cuestión Malvinas. Ahora, sumó una nueva herramienta comunicada a través de X por medio de la cuenta oficial de la Oficina del Presidente. La medida apunta a crear una nueva herramienta en el ámbito de la Cancillería.

El objetivo del Gobierno El sistema tiene el objetivo de coordinar y asesorar para poder intervenir en actividades estatales que perjudiquen los intereces internacionales de Argentina.

Asimismo, el Gobierno afirma en el comunicado que Argentina sigue "articulando todos los medios posibles para fortalecer el accionar coordinado de sus organismos" respecto a Malvinas.