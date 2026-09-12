7 de cada 10: el dato que preocupa al Gobierno y prende las alertas de cara a la reelección

A poco más de un año para las elecciones presidenciales de 2027, donde el presidente Javier Milei buscará la reelección, una encuesta reciente reveló que el 70% de las personas consultadas no están satisfechas con la marcha general del país. Este dato preocupa al Gobierno y enciende las alarmas de cara a los comicios.

El informe, realizado por la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés (UdeSA), a cargo de Diego Reynoso, también detalla que solo el 30% de los encuestados se muestra conforme con la situación general, y la aprobación del Gobierno se sitúa en un 35%.

“Desde hace 4 meses que estamos así: se estabilizaron las evaluaciones que la gente hace con respecto al Gobierno, diferente al período desde octubre de 2025 hasta abril de 2026, donde perdía un punto por mes”, explicó Reynoso en declaraciones a Splendid AM 990.

A pesar de la mayoría en desaprobación, Reynoso sostuvo que el Gobierno “logró estabilizar los valores de aprobación de la gente”. “Comparado con el anterior período es una buena noticia para la administración central. Ya lleva cuatro meses sin perder respaldo”, agregó.

A pesar de la mayoría en desaprobación, Reynoso sostuvo que el Gobierno “logró estabilizar los valores de aprobación de la gente”. “Comparado con el anterior período es una buena noticia para la administración central. Ya lleva cuatro meses sin perder respaldo”.

Nuevas preocupaciones de la población

En otro tramo de la entrevista, el investigador del CONICET mostró que la inflación dejó de ser el principal tema de preocupación de los argentinos. Ese lugar, comenta, lo pasaron a ocupar otros dos factores macroeconómicos: el salario y el empleo.

“El punto de inflexión fueron las elecciones legislativas del año pasado”, comenzó explicando el docente de la UdeSA.

Indicó que durante los dos primeros años del gobierno de Milei la inflación tuvo una alta demanda de la población. “De alguna manera, el Gobierno logró atenderla y por eso cayó la preocupación”.

Sin embargo, alertó sobre los otros dos nuevos inconvenientes de la sociedad, los cuales han ido ganando terreno desde hace varios meses.

“Emerge la preocupación por los salarios, que no alcanzan, y el miedo a perder el empleo o quedarse desempleado. Acá hay una nueva agenda de demandas. Veremos si el Gobierno es efectivo en atenderlas, como lo hizo con la inflación”, consignó.

Otras figuras políticas en la mira

Por último, Reynoso habló sobre los posibles candidatos políticos de cara a las elecciones presidenciales. “Axel Kicillof, por ahora, parecería ser quien encabeza las preferencias del electorado opositor. Milei, junto con Patricia Bullrich, son los dos dirigentes más preferidos por los simpatizantes del Gobierno”.

Y también mencionó a la expresidenta Cristina Kirchner, que juega un rol clave: “Está fuera de la carrera electoral, o al menos no puede presentarse de manera legal, por lo que (Axel) Kicillof no tiene un rival electoralmente sólido; a pesar de eso, tiene el gran problema de que no logra todas las adhesiones y simpatías del espacio de la oposición, que está muy fragmentado entre diferentes opciones”.