El hijo de Benjamin Netanyahu tomó partido por Argentina en medio de la tensión por las Islas Malvinas

Yair Netanyahu , hijo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu , volvió a pronunciarse públicamente sobre la disputa por las Islas Malvinas y expresó su respaldo al reclamo argentino de soberanía . Lo hizo con un breve mensaje publicado en su cuenta de X que rápidamente generó repercusiones internacionales.

“ ¡Las Islas Malvinas pertenecen a Argentina! ”, escribió Netanyahu en español este jueves por la tarde. El mensaje fue acompañado por la bandera argentina y la de Israel , y se convirtió en uno de sus pronunciamientos más llamativos sobre la política exterior británica.

La publicación de Netanyahu se produjo en medio de un nuevo escenario de tensión alrededor de la cuestión Malvinas y de las relaciones entre el Reino Unido e Israel. El mensaje generó una fuerte reacción entre sectores de la política británica , especialmente entre dirigentes de derecha que cuestionaron que el hijo del primer ministro israelí respaldara públicamente la posición argentina sobre las islas.

Uno de los principales críticos fue Rupert Lowe , dirigente británico , quien sostuvo que las Malvinas son británicas y que seguirán siéndolo . Además, planteó que las declaraciones de Yair Netanyahu abrían el interrogante sobre cuál es la posición oficial de Israel respecto de la soberanía de las islas.

Más allá de la repercusión política del mensaje, existe una diferencia clave: Yair Netanyahu no forma parte del gobierno israelí ni ocupa un cargo oficial , por lo que sus publicaciones en redes sociales no constituyen una declaración formal del Estado de Israel.

La cuestión cobró todavía más relevancia debido al vínculo político entre el gobierno de Javier Milei y el de Benjamin Netanyahu, además del creciente protagonismo que volvió a tener el reclamo argentino por las Malvinas en la agenda internacional.

En los últimos días, además, distintos dirigentes vinculados a Israel se pronunciaron sobre la cuestión. El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, pidió públicamente a Benjamin Netanyahu que Israel reconozca a las Malvinas como “territorio argentino ocupado”.

En paralelo, el gobierno argentino profundizó sus medidas contra empresas vinculadas a la explotación de hidrocarburos en las islas, entre ellas la israelí Navitas Petroleum, en el marco de su política sobre la soberanía de las Malvinas.