Inteligencia artificial: Google actualiza sus planes con fuertes novedades

Google ha actualizado los planes de suscripción a su inteligencia artificial para introducir nuevas funciones en las aplicaciones de Workspace que permiten usar la voz para redactar textos en Gmail , Docs y Keep y convertir hojas de cálculo en miniaplicaciones.

Las suscripciones de IA permite utilizar las funciones avanzadas de Gemini y otros modelos de Google, muchas de ellas integradas den las aplicaciones de Workspace, además de contar con almacenamiento adicional e incluso tener acceso a servicios premium de la compañía, según el plan contratado.

Google los actualiza de manera continua, para incorporar nuevas funciones y herramientas , como la posibilidad de utilizar la interacción por voz para redactar documentos, encontrar información en la bandeja de entrada del correo electrónico y registrar anotaciones rápidas.

Esta novedad está disponible para Gmail y Keeps en los planes AI Plus, Pro y Ultra, y en Docs dentro de AI Pro y Ultra, como ha informado en su blog.

Los usuarios de AI Pro y Ultra pueden también utilizar el generador y editor de imágens Google Pics en Google Workspace para diseñar carteles, crear publicaciones para redes sociales o editar ilustraciones digitales.

La Inteligencia Artificial avanza por completo en el mundo tecnológico. Foto: Efe

Una novedad disponible

Las hojas de cálculo pueden convertirse en miniaplicaciones interactivas a partir de una indicación dentro de los planes AI Pro y Ultra.

Una novedad disponible por el momento solo en Estados Unidos, dentro de los planes AI Pro y Ultra, es la posibilidad de usar Gemini y Gemini Spark para que realicen tareas en la web o editen fotos, a estar vinculados con el navegador Chrome y Google Fotos. Dpa