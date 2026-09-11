Inteligencia artificial: OpenAI lanzó un sorprendente modelo y esto sucedió

OpenAI ha anunciado que, por el momento, quedan suspendidas las nuevas suscripciones a su plan ChatGPT Pro , de cara a mantener un funcionamiento "excelente" en sus servicios de inteligencia artificial , ante la alta demanda que está provocando el nuevo modelo GPT-6 Astra , siendo el plan Pro el que "más presión ejerce" sobre sus sistemas.

ChatGPT Pro es el plan de suscripción más avanzado que ofrece la compañía liderada por Sam Altman, diseñado para profesionales, investigadores y desarrolladores que requieran una capacidad de razonamiento más elevada. Esto se debe a que ofrece acceso ilimitado a sus modelos de inteligencia artificial (IA) más capaces, con razonamiento profundo y más capacidad de computación, por 229 euros al mes.

Precisamente uno de los modelos a los que ofrece acceso el plan Pro es GPT-6 Astra , lanzado la pasada semana como el modelo de seguridad más capaz de OpenAI, con el que asegura haber alcanzado la inteligencia artificial general (AGI).

Unos días después de su lanzamiento, el líder de producto de OpenAI, Thibault Sottiaux, compartió en una publicación en la red social X que la demanda que está registrando Astra no tenía precedentes y que desde la compañía estaban haciendo lo posible para sostenerla.

"No he visto nada igual hasta ahora y hemos pasado por un crecimiento muy pronunciado antes", expresó entonces, alegando que su prioridad sería "mantener un servicio excelente para los usuarios existentes". Seguidamente, adelantó que, de seguir así, podrían tener que pausar las nuevas suscripciones al nivel Pro por un tiempo.

Ese momento ha llegado y el propio Sottiaux ha anunciado en otra publicación en X que OpenAI ha detenido las suscripciones al plan Pro para asegurarse de que sus usuarios actuales "tengan una experiencia increíble y acceso continuo a Astra".

OpenAI, empresa de inteligencia artificial dueña de ChatGPT, no deja de crecer. Foto: Efe EFE

Cuánto durará la pausa

El directivo ha explicado que son estos planes Pro los que "más presión ejercen" sobre los sistemas de la compañía y, por tanto, paralizar las nuevas suscripciones ha sido "el paso más pequeño" que les permitía seguir ofreciendo el acceso más amplio posible para el resto de los usuarios.

Con ello, ha asegurado que todos los demás planes y la API siguen disponibles como hasta ahora, por lo que los usuarios con cuentas existentes no se verán afectados por esta pausa.

Aunque, Sottiaux no ha detallado durante cuánto tiempo estarán pausadas las nuevas suscripciones al plan Pro, ha subrayado que están trabajando en granar más capacidad "tan rápido" como sea posible. Dpa