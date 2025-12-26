OpenAI reconoció que las "inyecciones de instrucciones" representan un riesgo imposible de eliminar por completo en el nuevo ChatGPT Atlas.

La carrera por la autonomía de la inteligencia artificial ha topado con un muro de seguridad difícil de franquear. Esta semana, OpenAI admitió que ChatGPT Atlas, su navegador integrado con agentes de IA, presenta vulnerabilidades críticas ante ataques de "inyección de instrucciones".

Esta técnica permite a actores maliciosos alterar el comportamiento del sistema mediante mensajes ocultos en sitios web o correos electrónicos, aprovechando la propia naturaleza operativa de la IA generativa.

Un problema de raíz en la IA generativa A pesar de los refuerzos en la infraestructura de seguridad, la empresa señaló que este tipo de amenazas constituye un problema estructural. Al combinar la capacidad de tomar decisiones autónomas con el acceso a información sensible del usuario, el llamado "modo agente" amplía drásticamente la superficie de riesgo.