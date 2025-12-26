ChatGPT le compite a Nano Banana: imágenes más rápidas y reales para vencer a Google
La inteligencia artificial ChatGPT actualiza su generador gráfico para ofrecer mayor realismo y ediciones precisas, buscando recuperar terreno frente a Google.
OpenAI anunció el lanzamiento de una renovada versión de ChatGPT Images, la función integrada en su chatbot que ahora permite generar piezas visuales con un nivel de realismo superior. Esta actualización ofrece resultados hasta cuatro veces más veloces que su antecesora y se posiciona como una respuesta directa a la competencia de la IA, especialmente frente al crecimiento de Nano Banana, uno de los modelos de Google.
Innovación en la arquitectura de ChatGPT Image 1.5
La nueva entrega del generador gráfico corre bajo el motor GPT Image 1.5, el modelo insignia de la empresa para la creación de imágenes. Según los voceros de la compañía, el sistema fue pensado para que la experiencia sea fluida y facilite la exploración creativa de los usuarios. El objetivo es que cualquier persona pueda transformar ideas complejas en contenido visual de manera intuitiva sin perder tiempo frente a la pantalla.
Los datos técnicos indican que el nuevo algoritmo es mucho más confiable, lo que permite realizar ediciones fotográficas con una exactitud quirúrgica. Esta capacidad de comprensión permite que la herramienta mantenga la coherencia estética aunque se le pidan cambios sucesivos sobre un mismo archivo. En el sector, esta mejora se lee como un movimiento necesario para no quedar rezagados ante la crisis tech de innovación que obliga a las empresas a actualizarse mes a mes.
En términos prácticos, esto significa que el usuario tiene un control total sobre el resultado final. No hace falta ser un experto en diseño para lograr una imagen de calidad profesional, ya que el sistema interpreta las instrucciones en lenguaje natural con gran eficacia.