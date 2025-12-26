ChatGPT le compite a Nano Banana: imágenes más rápidas y reales para vencer a Google

OpenAI anunció el lanzamiento de una renovada versión de ChatGPT Images, la función integrada en su chatbot que ahora permite generar piezas visuales con un nivel de realismo superior. Esta actualización ofrece resultados hasta cuatro veces más veloces que su antecesora y se posiciona como una respuesta directa a la competencia de la IA, especialmente frente al crecimiento de Nano Banana, uno de los modelos de Google.

image ChatGPT colabora con Adobe para mejorar la generación de imágenes profesionales. OpenAI Innovación en la arquitectura de ChatGPT Image 1.5 La nueva entrega del generador gráfico corre bajo el motor GPT Image 1.5, el modelo insignia de la empresa para la creación de imágenes. Según los voceros de la compañía, el sistema fue pensado para que la experiencia sea fluida y facilite la exploración creativa de los usuarios. El objetivo es que cualquier persona pueda transformar ideas complejas en contenido visual de manera intuitiva sin perder tiempo frente a la pantalla.

image Nuevo apartado “Imágenes” que integra ChatGPT. OpenAI Los datos técnicos indican que el nuevo algoritmo es mucho más confiable, lo que permite realizar ediciones fotográficas con una exactitud quirúrgica. Esta capacidad de comprensión permite que la herramienta mantenga la coherencia estética aunque se le pidan cambios sucesivos sobre un mismo archivo. En el sector, esta mejora se lee como un movimiento necesario para no quedar rezagados ante la crisis tech de innovación que obliga a las empresas a actualizarse mes a mes.

"El modelo se adhiere a la intención del usuario de forma consistente, modificando únicamente lo que se solicita y conservando aspectos como la iluminación y la apariencia de las personas", explicaron desde la firma.