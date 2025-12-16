Gemini se integra con NotebookLM: la nueva función para potenciar tus apuntes

Google dio un paso clave para mejorar la productividad. La compañía empezó a habilitar una opción que permite vincular los archivos de Gemini con sus cuadernos inteligentes de NotebookLM . Esta fusión busca facilitar el trabajo de estudiantes y profesionales que lidian con mucha información todos los días y necesitan procesarla rápido.

Hasta ahora, estas dos plataformas con inteligencia artificial funcionaban por carriles separados. Sin embargo, la empresa de Mountain View decidió unir lo mejor de los dos mundos. La actualización permite adjuntar los cuadernos de apuntes directamente en la conversación con el chatbot , como si fuera un archivo de Drive o una foto.

El despliegue se está haciendo de forma paulatina, así que hay que tener un poco de paciencia si todavía no aparece en tu cuenta. Por el momento, la función aterriza primero en la versión web de la plataforma, y se espera que llegue a las aplicaciones de celulares Android y iPhone en las próximas semanas.

El mecanismo es muy sencillo y sigue la lógica que ya conocen los usuarios. Al entrar al chat, hay que tocar el botón "+" que está en la esquina inferior izquierda. Ese menú, que antes servía para subir documentos o imágenes, ahora muestra una pestaña nueva con el nombre de la herramienta de notas.

Al hacer clic ahí, se despliega una lista con todos los cuadernos creados bajo la misma cuenta de Google. Una vez seleccionado el archivo, el usuario puede darle instrucciones precisas a la inteligencia artificial sobre ese contenido. Por ejemplo, se le puede pedir que haga un resumen ejecutivo, que redacte un informe nuevo o incluso que genere una infografía basada en los datos de esos apuntes.

Un salto de calidad para la tecnología educativa

Esta integración resuelve una limitación que tenía el sistema. Si bien los cuadernos ya contaban con funciones avanzadas, el chat integrado en ellos era algo básico. Ahora, al llevar esos datos al entorno principal del asistente, se gana en versatilidad y potencia.

image Gemini AI 3: actualizaciones antes de finalizar el año. Gemini

Videos compartidos por usuarios expertos, como la cuenta TestingCatalog en X, muestran que la respuesta es rápida y permite cruzar datos de manera eficiente. Esto convierte al sistema en un aliado ideal para preparar exámenes o analizar documentos largos sin tener que copiar y pegar texto de una ventana a la otra.

Con este movimiento, Google busca que sus usuarios no tengan que salir de una pestaña para usar la otra, centralizando todo el flujo de trabajo en una sola interfaz más cómoda y potente.