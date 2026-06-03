Los 3 mejores teléfonos de Oppo que podés comprar sin gastar una fortuna en 2026
Analizamos las opciones de la marca asiática Oppo en el mercado local. Evaluamos qué teléfono ofrece las mejores prestaciones en relación precio-calidad.
El mercado móvil ofrece alternativas muy competitivas para quienes buscan tecnología avanzada sin comprometer su presupuesto. La firma internacional Oppo destaca en este segmento mediante dispositivos que equilibran componentes de calidad y costos moderados. Analizamos las propuestas más recomendables para los usuarios locales durante este año.
Oppo Reno 12 Pro
Este teléfono ingresa como una de las opciones más equilibradas para la gama media alta en el país. El dispositivo utiliza un sistema de cámaras trasero triple que incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles, ideal para capturar imágenes nítidas en condiciones de iluminación cotidiana. La pantalla de 6,7 pulgadas ofrece un formato cómodo para la visualización de contenido, mientras que su procesador asegura un rendimiento fluido para las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Se puede conseguir en el mercado local por un valor de $980.000 en la plataforma de Mercado Libre.
Oppo Reno 11 F
Para los usuarios que demandan una buena autonomía en sus tareas diarias sin llegar a los costos de las líneas más caras, esta variante es la adecuada. El equipo destaca por su diseño liviano y una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120Hz que brinda transiciones fluidas en los menús. En el plano de la energía, este dispositivo incorpora una batería de alta duración que permite completar jornadas extensas de estudio o reproducción multimedia. Se encuentra disponible para la compra por un precio de $730.000 a través de Mercado Libre.
Oppo A79
Esta alternativa se posiciona como el ingreso ideal al catálogo de la marca si el objetivo es gastar lo menos posible. El aparato destaca principalmente por su resistencia y un rendimiento básico eficiente, ideal para la navegación por internet y la gestión de herramientas de trabajo comunes. El chasis presenta un diseño delgado con terminaciones cuidadas y altavoces estéreo con buen nivel de volumen. Su sistema operativo recibe actualizaciones periódicas para proteger la seguridad de los datos personales. Su costo actual se ubica en $490.000 dentro del sitio de Mercado Libre.