Los 3 mejores teléfonos de Oppo que podés comprar sin gastar una fortuna en 2026

Analizamos las opciones de la marca asiática Oppo en el mercado local. Evaluamos qué teléfono ofrece las mejores prestaciones en relación precio-calidad.

El mercado móvil ofrece alternativas muy competitivas para quienes buscan tecnología avanzada sin comprometer su presupuesto. La firma internacional Oppo destaca en este segmento mediante dispositivos que equilibran componentes de calidad y costos moderados. Analizamos las propuestas más recomendables para los usuarios locales durante este año.

Oppo Reno 12 Pro Este teléfono ingresa como una de las opciones más equilibradas para la gama media alta en el país. El dispositivo utiliza un sistema de cámaras trasero triple que incorpora un sensor principal de 50 megapíxeles, ideal para capturar imágenes nítidas en condiciones de iluminación cotidiana. La pantalla de 6,7 pulgadas ofrece un formato cómodo para la visualización de contenido, mientras que su procesador asegura un rendimiento fluido para las aplicaciones de mensajería y redes sociales. Se puede conseguir en el mercado local por un valor de $980.000 en la plataforma de Mercado Libre.

Oppo Reno 12 Pro El Oppo Reno 12 Pro cuenta con una pantalla de 6,7 pulgadas optimizada para la lectura de documentos de texto. Oppo

Oppo Reno 11 F Para los usuarios que demandan una buena autonomía en sus tareas diarias sin llegar a los costos de las líneas más caras, esta variante es la adecuada. El equipo destaca por su diseño liviano y una pantalla AMOLED con tasa de refresco de 120Hz que brinda transiciones fluidas en los menús. En el plano de la energía, este dispositivo incorpora una batería de alta duración que permite completar jornadas extensas de estudio o reproducción multimedia. Se encuentra disponible para la compra por un precio de $730.000 a través de Mercado Libre.

Oppo Reno 11F El modelo Oppo Reno 11 F utiliza un panel con tasa de refresco elevada para mejorar la visualización de videos. Oppo