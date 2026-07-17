El nuevo Oppo Bubble busca resolver algo que solo tenían los plegables

Este accesorio magnético de Oppo actúa como pantalla secundaria para usar la cámara trasera, aunque todavía no tiene fecha de llegada a Argentina.

El mercado de los teléfonos móviles suma un nuevo integrante que busca transformar la captura de imágenes para Oppo. La compañía china presentó recientemente el Oppo Bubble, un dispositivo circular que se adhiere mediante imanes a la parte trasera de los teléfonos compatibles.

Una pantalla secundaria para potenciar las cámaras traseras Este pequeño módulo cuenta con una pantalla AMOLED de 1,73 pulgadas, un peso de apenas 27,5 gramos y un grosor de 7 milímetros. El propósito principal de esta pantalla secundaria consiste en funcionar como un visor en tiempo real para que los usuarios puedan utilizar los sensores principales del teléfono al tomarse autorretratos, evitando recurrir a las lentes frontales que suelen tener menor resolución. Además de esta función, el sistema operativo integrado permite mostrar mascotas virtuales animadas para personalizar el aspecto estético del teléfono.

El equipo de Oppo incluye una batería de 550 mAh y un puerto de carga USB tipo C. La conexión con el dispositivo principal se realiza de forma inalámbrica mediante Bluetooth, lo que facilita su configuración inicial.

La pantalla secundaria de 1,73 pulgadas facilita la composición visual sin depender de la pantalla principal del celular. Imagen generada con IA Este tipo de desarrollos resulta de gran utilidad para la creación de contenido móvil, ya que también funciona como un disparador a distancia a una longitud máxima de 10 metros. Sin embargo, la propuesta encuentra algunas limitaciones prácticas importantes en el uso cotidiano.

Por un lado, ninguno de los teléfonos de la marca que son compatibles con el módulo incorpora de fábrica la tecnología magnética Qi2. Por este motivo, para utilizar este accesorio es necesario adherir un anillo magnético adicional a la funda del celular, lo que resta practicidad a la experiencia de uso directo. Por otra parte, la pantalla circular de esta pantalla secundaria no permite un enfoque táctil directo sobre el visor, obligando a ajustar la exposición desde el propio teléfono.