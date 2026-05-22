Oppo revela el esquema de cámaras de su nueva línea móvil

Oppo adelantó las especificaciones ópticas de sus próximos dispositivos antes de la presentación general del producto. La información compartida expone la configuración técnica de la serie Oppo Reno16 , un desarrollo enfocado en la captura fotográfica de alta resolución que ya admite reservas anticipadas en su país de origen.

Los datos técnicos provienen de los anuncios oficiales que la marca distribuyó a través de la red social Weibo, donde habitualmente enseña los componentes de hardware antes del despliegue comercial masivo. Aunque la firma no precisó los modelos exactos de los sensores integrados, las aclaraciones del aviso institucional indican que existirán variaciones estructurales de rendimiento entre el dispositivo estándar y la variante avanzada.

El esquema principal trasero de los celulares utilizará una estructura de tres lentes independientes liderada por un sensor de 200 megapíxeles con estabilización óptica. El segundo componente del bloque consiste en una cámara teleobjetivo de tipo periscópico de 50 megapíxeles, diseñada para registrar capturas a larga distancia sin perder definición en la imagen final. El módulo se completa con una unidad ultra gran angular de 50 megapíxeles destinada a las tomas de paisajes o planos abiertos.

La captura frontal de los terminales también presenta componentes de gran formato para la categoría de rango medio-alto. El fabricante incorporó un sensor ultra gran angular para selfies de 50 megapíxeles con sistema de enfoque automático integrado en la perforación central del panel. De acuerdo con las publicaciones técnicas, las lentes portarán algoritmos de procesamiento optimizados para el registro de retratos dinámicos en tiempo real.

Especificaciones técnicas y filtraciones de hardware

Los reportes surgidos de las bases de datos de rendimiento gráfico complementan el panorama de las funciones internas del hardware. Las filtraciones de la plataforma Geekbench indican que el modelo Reno16 Pro utilizará el procesador Dimensity 9500s de MediaTek, operando junto a una pantalla LTPO de 6,78 pulgadas y una estructura perimetral de metal. La autonomía de esta variante dependerá de una celda de energía de silicio-carbono con una capacidad de 7.000 mAh.

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La alternativa estándar de la línea portará un formato más compacto según los registros informáticos. Los datos sugieren una pantalla de 6,32 pulgadas y el empleo de un chip de la serie Dimensity 8000 para administrar los procesos lógicos del sistema. La batería de este modelo se ubicará en los 6.700 mAh con soporte para un protocolo de carga rápida por cable de 80 vatios. Ambas versiones se comercializarán en variantes que parten de los 12 GB de memoria RAM y ejecutarán el entorno gráfico ColorOS sobre la base de la plataforma Android.