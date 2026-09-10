WhatsApp avanza con la IA: permitirá sumar agentes externos sin abandonar la app

WhatsApp prepara una nueva función que podría modificar la manera en que los usuarios interactúan con la inteligencia artificial. La plataforma comenzó a probar en Android una herramienta que permite conectar agentes de IA desarrollados por terceros y utilizarlos directamente desde la aplicación de mensajería.

La novedad apunta a simplificar una tarea que actualmente requiere pasar de una aplicación a otra . En lugar de abrir un servicio externo para pedirle a una inteligencia artificial que realice una determinada acción, los usuarios podrán mantener una conversación con el agente desde WhatsApp y darle instrucciones desde allí.

Según los reportes sobre la nueva función, los usuarios podrán vincular hasta cinco agentes de IA diferentes en una misma cuenta. Cada uno tendrá su propio nombre y foto de perfil y aparecerá en la lista de conversaciones como si se tratara de un contacto más.

Para utilizar estos agentes será necesario conectarlos mediante una API con el servicio en el que funciona cada modelo de inteligencia artificial. Una vez realizada la vinculación, el usuario podrá formular preguntas o solicitar que el agente lleve adelante determinadas tareas en su nombre.

La propuesta representa un paso más en la estrategia de Meta para convertir sus plataformas de mensajería en espacios donde la inteligencia artificial pueda ejecutar acciones y no solamente responder consultas. Recientemente, la compañía también presentó Muse , un agente personal capaz de realizar tareas digitales de manera autónoma y disponible inicialmente en Estados Unidos a través de WhatsApp, entre otros canales.

Por el momento, la herramienta se encuentra en fase de prueba y presenta algunas restricciones. Los agentes de inteligencia artificial solamente pueden utilizarse en conversaciones individuales: no es posible incorporarlos a grupos ni comunidades.

Además, cada agente tendrá acceso únicamente a la información que el usuario comparta dentro de esa conversación específica. Esto significa que no podrá consultar automáticamente otros chats, contactos o archivos multimedia almacenados en WhatsApp.

La función fue detectada en una versión beta de WhatsApp para Android y su disponibilidad es gradual, por lo que todavía no está habilitada para todos los usuarios.

WhatsApp busca convertirse en una plataforma para la IA

La nueva función forma parte de una tendencia más amplia: las aplicaciones de mensajería comienzan a incorporar agentes capaces no solo de conversar, sino también de ejecutar acciones.

De concretarse su lanzamiento general, WhatsApp podría convertirse en un punto de acceso para diferentes servicios de inteligencia artificial, permitiendo que los usuarios elijan qué agente utilizar según la tarea que necesiten realizar.

Por ahora, la herramienta continúa en etapa de pruebas. Su eventual llegada a todos los usuarios dependerá de la evolución del sistema y, especialmente, de las garantías que WhatsApp pueda ofrecer en materia de seguridad y protección de datos.