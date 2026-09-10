El truco para activar el "modo viaje" en WhatsApp y no recibir notificaciones

Evitar interrupciones es posible gracias a la combinación de funciones de WhatsApp y el sistema operativo, ideal para desconectar.

WhatsApp no tiene un modo viaje oficial, pero se puede armar con sus propias funciones. Foto: Archivo

Hay algunas funciones que tienen WhatsApp que fusionadas nos pueden permitir no recibir notificaciones por un tiempo. Una herramienta que resulta especialmente útil si estamos de vacaciones o fuera del horario laboral.

Cómo armar el "modo viaje" paso a paso Para activar este "modo viaje" lo principal es mantener los chats archivados. Desde "Ajustes", en la sección "Chats", existe la opción "Mantener los chats archivados", que hace que las conversaciones archivadas no vuelvan a aparecer en la pantalla principal cuando llega un nuevo mensaje. Esto permite ocultar chats sin correr el riesgo de perderlos de vista para siempre.

A esta función, se le puede sumar el silencio de chats y grupos. da conversación se puede silenciar por ocho horas, una semana o de forma indefinida, sin necesidad de salir del chat ni bloquear a nadie. Es una opción ideal para grupos de trabajo o familiares muy activos durante el período que dure el viaje.

Silenciar chats y archivarlos son las claves para desconectarse sin perder mensajes. Foto: Archivo Otras opciones para reforzar la desconexión Combinar el silencio de WhatsApp con el modo "No molestar" del sistema operativo evita que cualquier otra aplicación interrumpa el descanso, mientras se mantiene la posibilidad de recibir llamadas de contactos marcados como prioritarios en caso de emergencia. También existe la opción de leer los mensajes sin marcar el visto, desactivando la confirmación de lectura desde la configuración de privacidad, y de ocultar el estado "en línea" para no generar la sensación de estar disponible todo el tiempo.