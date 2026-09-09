WhatsApp deja de funcionar en estos celulares Android: qué equipos quedan afectados y qué hacer

WhatsApp comenzó a aplicar desde este 8 y 9 de septiembre de 2026 un cambio en sus requisitos de compatibilidad que afecta a los teléfonos y tablets que todavía utilizan versiones antiguas de Android. Se trata de una actualización que deja a estos artefactos electrónicos afuera de las nuevas funciones.

La plataforma de Meta dejó de admitir oficialmente Android 5.0 y Android 5.1 , conocidas como las versiones Lollipop del sistema operativo. Desde ahora, el requisito mínimo para utilizar WhatsApp en dispositivos Android es contar con Android 6.0 Marshmallow o una versión posterior.

La decisión había sido comunicada previamente por la compañía y afecta también a WhatsApp Business. Según la empresa, la revisión periódica de los sistemas compatibles busca garantizar que la aplicación pueda incorporar nuevas funciones y mantener estándares adecuados de seguridad y rendimiento.

El cambio no depende exclusivamente del modelo del teléfono, sino de la versión de Android que tenga instalada.

Por lo tanto, los equipos que continúan utilizando Android 5.0 o 5.1 quedan fuera de los sistemas oficialmente compatibles. Android 5.0 fue lanzado a fines de 2014, mientras que Android 5.1 llegó durante 2015.

Entre los equipos que pueden verse afectados se encuentran algunos teléfonos y tablets antiguos que no tienen la posibilidad de actualizarse a una versión más reciente del sistema operativo.

En cambio, un celular que originalmente utilizaba una versión antigua pero pudo actualizarse oficialmente a Android 6.0 o superior podrá seguir utilizando WhatsApp, siempre que cumpla con el resto de los requisitos de la aplicación.

Por qué WhatsApp abandona las versiones antiguas

WhatsApp explica que revisa periódicamente los sistemas operativos compatibles porque los dispositivos y el software evolucionan constantemente.

La compañía analiza cuáles son las versiones más antiguas y aquellas que cuentan con una cantidad reducida de usuarios. Además, algunos equipos dejaron de recibir actualizaciones de seguridad y ya no disponen de las capacidades necesarias para ejecutar correctamente las funciones más recientes.

El avance de la aplicación, que incorpora nuevas herramientas y funciones, también exige mayores capacidades técnicas en los dispositivos.

Los usuarios cuyo teléfono no pueda actualizarse a Android 6.0 o superior deberán considerar el cambio de dispositivo si quieren continuar utilizando WhatsApp.

Antes de reemplazar el equipo, es importante realizar una copia de seguridad de las conversaciones. WhatsApp recomienda mantener respaldados los datos para evitar la pérdida de chats, fotos, videos y otros archivos importantes.

También es conveniente comprobar si el fabricante ofrece alguna actualización oficial del sistema operativo antes de tomar la decisión de cambiar de celular.