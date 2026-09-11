Anthropic pone a la IA con Claude en disputa geopolítica mundial

Si la mejor defensa es un buen ataque bien se ajusta a Anthropic, que elude respuestas ante serias acusaciones de su modelo de Inteligencia Artificial Claude , ahora lanzando denuncias a varios países por intentos de sabotaje, espionaje y manipulación electoral.

El uso de modelos de Inteligencia Artificial está forzando debates alrededor de una desconocida tecnología con un impacto tanto o peor de desconocido, El uso de modelos de Inteligencia Artificial está forzando debates alrededor de una desconocida tecnología con un impacto tanto o peor de desconocido,

Pese al detalle de las denuncias que ha formulado Anthropic en las últimas horas, dirigidas a Irán, China y Malasia, queda pendiente su respuesta a lo expresado por un ingeniero que el martes renunció a la empresa.

Las acusaciones son graves, delicadas, y, en verdad, obligan a pensar otras estrategias para una realidad amenazada y cruzada por las nuevas tecnologías.

Tan distópicas, muchas de ellas, que incluso alteran hasta el propio sentido de la existencia humana.

Las Nuevas Tecnologías de la Comunicación provocan un gran crecimiento en la industria del video juego.

Inteligencia Artificial

Habrá que agradecerle al renunciante Jacob Coxon, ex investigador de Anthropic, por dar los motivos de su alejamiento. Fue el martes, apenas. Y sus razones han puesto a la Inteligencia Artificial en una zona de sospecha. Y varias alertas se han encendido.

Coxon advirtió que la IA podría destruir a la humanidad. Y no es descabellado. La política de este tiempo ha convertido a las democracias en una alternativa más y no en un sistema.

Una buena síntesis que debería servir para impulsar debates que preparen un escenario para enfrentar este impensado peligro. Una buena síntesis que debería servir para impulsar debates que preparen un escenario para enfrentar este impensado peligro.

La advertencia sobre esta derivación de la tecnología también incluye al rival de Anthropic, OpenAI (la creadora de ChatGPT). Escribió Coxon que ambas empresas podrían "jugar con nuestras vidas" al competir por desarrollar modelos de IA avanzados.

Parker Thayer, investigador del think tank conservador estadounidense Capital Research Center, sostuvo que la publicación formaba parte de una campaña cuidadosamente orquestada por lo que él denominó los "apocalípticos de la IA".

Perteneciendo a una de las usinas de pensamiento del presidente Donald Trum, Thayer agregó: "Esta publicación parece el inicio de una operación de relaciones públicas muy sofisticada y bien financiada para recabar apoyo a favor de que los demócratas regulen la IA hasta anularla por completo".

El escándalo parece recién comenzar a desnudar a sus artífices: Coxon ha sido empleado de la empresa durante menos de un semestre. Y Elon Musk aprovechó para permitirse dudar de sus afirmaciones sobre lo perjudicial de la IA.

Capitalismo

Podemos pensar a estos capitanes de la tecnología como una versión que se dice continuadora del capitalismo, pero es suicida en su horizonte.

Incluso más: es un modo del capitalismo que ni siquiera ya repara en esconder la codicia. Y si debe mostrar sus colmillos, los caníbales no reparan en exhibirlos con orgullo.

El capitalismo funciona en el sentido contrario. Es que ayuda a las personas, les permite ser libres, superarse, progresar, expandirse y mejorar su entorno. Así funciona esa teoría económica a la que todos nos entregamos como la mejor opción.

No es lo que impulsan estos "capitalistas" de hoy en día. Ellos ya no discuten la riqueza. Eso ha dejado de ser un problema.

La pelea feroz y salvaje de las tecnológicas es por el poder. El poder como trono intangible. Y esa es la trampa: lo que los ciega es aquello que no se puede comprar, pero que sí se puede sentir, ejercer, ganar y perder. Siempre ha sido, fue y será el poder, el gran tema, la maldita obsesión.

Lo que surge en la geografía que se reconfigura a ritmo frenético es un capitalismo que avergonzaría a sus ideólogos. Ellos legaron un pensamiento sofisticado en su concepción.

Ahora se evita el capitalismo que traza en su desarrollo también un modo de vida, a través de la economía (una teoría de la economía, a decir verdad).

Este sistema económico y que también aspira a ser un nuevo árbitro del orden político (una tecno democracia para nada representativa), ya no es más una novedad. Este sistema económico y que también aspira a ser un nuevo árbitro del orden político (una tecno democracia para nada representativa), ya no es más una novedad.

Lo que ahora sabemos es que en nombre de la competencia los dueños del mundo tal vez no reparan en mantener con vida o no a sus usuarios, clientes, esclavos, o como mejor prefieran llamar esta relación.

Anthropic, la empresa de inteligencia artificial creadora de Claude, difundió un informe que analiza qué profesiones aparecen hoy más expuestas al avance de esta tecnología. Shutterstock

Anthropic

Anthropic intento salir del ojo de la tormenta apelando a una serie de anuncios de alto impacto político. Y detalló operaciones irregulares contra la empresa en Irán, China y Malasia,

El jueves dijo que había bloqueado múltiples casos de operaciones de vigilancia que utilizaban sus modelos de inteligencia artificial (IA), y advirtió que los gobiernos y los actores afines a ellos recurren cada vez más a la IA para espiar a minorías étnicas y disidentes.

Las campañas de vigilancia "tenían como objetivo a las mismas comunidades de la diáspora y de disidentes que estos regímenes han perseguido históricamente. Entre ellas figuran figuras prodemocracia de Hong Kong, comunidades tibetanas y de Falun Gong en toda Asia, así como minorías iraníes y opositores al régimen iraní en el extranjero", señaló el informe.

En un caso, actores iraníes desarrollaron un método para identificar a personas a través de sus cuentas en redes sociales; en otro, un contratista que trabajaba para las autoridades de seguridad nacional de Malí utilizó Claude "para diseñar el software subyacente que permitía la recopilación de información de inteligencia".

Anthropic también frustró intentos de usuarios para diseñar armas, realizar investigaciones biológicas cuestionables y crear estafas a través de aplicaciones de citas. Anthropic también frustró intentos de usuarios para diseñar armas, realizar investigaciones biológicas cuestionables y crear estafas a través de aplicaciones de citas.

Generada con IA

Claude

El laboratorio de IA, con sede en San Francisco, también acusó a desarrolladores chinos de utilizar Claude de manera engañosa para generar respuestas a las consultas de los usuarios, al tiempo que "destilaban" esos datos para mejorar sus propios modelos.

La "destilación" es un término que refiere a un proceso en el que se utiliza un modelo de IA para entrenar a otro.

Anthropic insistió en responsabilizar a las empresas tecnológicas chinas Moonshot y Deepseek al afirmar que han utilizado en secreto a Claude para generar las respuestas ofrecidas a sus usuarios.

Malasia es otro de los países que ha sido denunciado por la tecnológica. El informe de inteligencia sobre amenazas de Anthropic, publicado el jueves 10 de septiembre de 2026, incluye una captura de pantalla del sitio web "Malaysia Pulse", que según la empresa era un sitio de noticias falso creado como parte de la operación de manipulación electoral.

"La plataforma se presentaba como un proveedor de herramientas de ciberinteligencia defensiva y lucha contra la desinformación", señaló Anthropic.

El mundo laboral ha cambiado a partir de la aparición de nuevas tecnologías Foto: Freepik

Nuevas tecnologías

La Inteligencia Artificial está causando el revuelo que los grandes expertos anticiparon con bastante precisión. Uno de ellos, destacado entre los destacados, es Kevin Kelly, editor ejecutivo fundador de la revista "Wired".

El sentimiento de época ante la extensión de las nuevas tecnologías es bastante variable y contradictorio, tan en el estilo de lo disruptivo a lo que asistimos. El sentimiento de época ante la extensión de las nuevas tecnologías es bastante variable y contradictorio, tan en el estilo de lo disruptivo a lo que asistimos.

Elijo parte de un discurso ofrecido por Kevin Kelly como forma de sosiego y de alguna esperanza ante el paso implacable de la Inteligencia Artificial.

"Me sería absolutamente imposible estar aquí con vida hoy si hubiera sido hace 50 o 100 años. Esto se debe sin duda al progreso de la medicina. Lo que estamos debatiendo y haciendo ahora es una iniciativa que toca los aspectos más fundamentales y esenciales de la civilización: la búsqueda de la salud, la longevidad, la paz interior y la satisfacción con la vida, en lugar de generar ansiedad y miedo".

Y finaliza de modo vibrante, sin estridencias. Porque ante el mundo descomunal tenemos una vida que merece ser vivida.

"El significado de la longevidad no reside en tener unos cuantos años más de jubilación, sino en tener más tiempo para crear, contribuir, compartir y aportar belleza al mundo".