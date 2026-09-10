Social Media Day Mendoza 2026: inteligencia artificial, marketing y negocios en el Sheraton

El Social Media Day 2026 se consolida como el epicentro de la innovación en comunicación y negocios, abordando el impacto de la IA y las tendencias del mercado.

Social Media Day Argentina vuelve a Mendoza el miércoles 23 de septiembre, de 9:00 a 13:30 h, en el Sheraton Mendoza Hotel con una propuesta pensada para quienes necesitan entender, aplicar y anticiparse a los cambios que atraviesan la comunicación y los negocios.

Durante una mañana, especialistas y referentes de la industria compartirán casos, experiencias, tendencias y herramientas para analizar qué está sucediendo en el ecosistema digital y, principalmente, cómo llevar esos aprendizajes a la práctica. ¿Cómo cambia una estrategia cuando la inteligencia artificial ya forma parte del trabajo diario? ¿Qué contenidos logran captar la atención? ¿Cómo se transforman las redes sociales en oportunidades de negocio?

La inteligencia artificial tendrá un lugar central, atravesando la generación de contenidos, la creatividad, la automatización, el marketing y las nuevas formas de trabajar. La agenda reúne a Sofía Haddad Pighin (Google), Federico Feres (Go For Marketing and eCommerce), María Victoria Pirraglia (Grupo Perfil), María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero (Naranja X), Micaela Ramunni (B+B Group) y Agustina Scarafia (deache.io). Los temas van del social commerce con IA al nuevo recorrido del consumidor más allá del buscador, el branding como narrativa y la transformación de los equipos de trabajo.

Cronograma del Social Media Day 9:00: acreditación

9:30: apertura y bienvenida (Adriana Bustamante y Diego Piscitelli)

Social Commerce con IA (Federico Feres de Go For Marketing and eCommerce)

Más allá del buscador: el nuevo recorrido del consumidor (Sofía Haddad Pighin de Google)

De la manija al engagement (María Natalia Ruiz Roque y Pía Romero de Naranja X)

Branding: la narrativa como core de la estrategia (María Victoria Pirraglia de Grupo Perfil)

De ejecutar a crear (Micaela Ramunni de B+B Group)

La transformación empieza en la conversación (Agustina Scarafia de deache.io)

13:30: cierre Workshops con abono adicional:

15:00: de la herramienta al sistema: armá tu flujo de trabajo (Micaela Ramunni de B+B Group)

16:00: de 3 horas a 25 minutos: IA aplicada a la producción creativa (Agustina Scarafia de deache.io) A quiénes está dirigido el Social Media Day El encuentro convocará a profesionales de marketing, comunicación y tecnología, empresas, agencias, emprendedores, pymes, periodistas, creadores de contenido y estudiantes. Será exclusivamente presencial, generando un espacio de intercambio y networking entre participantes y referentes de la industria.