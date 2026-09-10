México en Mendoza: una celebración ofrece 2x1 en tacos en tres locales

La Municipalidad de Godoy Cruz junto a comercios gastronómicos del departamento, preparó una promoción especial para el 15 y 16 de septiembre, en el marco de la celebración de la Independencia de México. Serán dos jornadas en las que se disfrutarán promociones a la hora de comer tacos en locales ubicados en ese departamento.

Durante esas jornadas habrá 2x1 en tacos individuales , con pago en efectivo o transferencia. El beneficio no incluye otras promociones del menú y estará disponible tanto para consumir en el local como para llevar.

Pocos platos representan tanto a la gastronomía mexicana como el taco. Su variedad de sabores, ingredientes y preparaciones permite recorrer parte de la identidad culinaria de ese país en cada bocado.

La propuesta busca acercar esa experiencia a mendocinos y turistas que recorran Godoy Cruz durante estas fechas.

Quienes quieran consumir en los establecimientos deberán realizar reserva previa. También podrán optar por la modalidad take away.

La promoción estará disponible en tres comercios gastronómicos del departamento.

La Taquería, en Ceretti 244, Centro Comercial Planta Uno, ofrecerá el beneficio. Las reservas se pueden realizar al WhatsApp 261 209-0474.

Taco Azteca, ubicado en avenida San Martín Sur 2875, Centro Comercial Palmares, también se suma a la iniciativa. Las reservas se realizan al WhatsApp 261 686-4236.

Tacos México, en San Martín 1850, barrio Bombal, completa la propuesta. Para reservas, el contacto es 261 775-4787.

El Día de la Independencia de México se conmemora cada 16 de septiembre, aunque los festejos comienzan durante la noche anterior.

La fecha se vive con música, celebraciones populares y una gastronomía que ocupa un lugar destacado. En Godoy Cruz, esa tradición llegará a través de una propuesta pensada para compartir y disfrutar.