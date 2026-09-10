Quiénes no tendrán clases este viernes y por qué

Este viernes 11 de septiembre las aulas mendocinas quedarán vacías por una fecha que todos los años modifica el calendario educativo. La Dirección General de Escuelas estableció un asueto escolar por el Día del Maestro , por lo que no habrá actividad escolar habitual en las instituciones alcanzadas por la medida.

La jornada fue fijada en el Calendario Escolar 2026 y contempla a los establecimientos que dependen de la DGE, tanto de gestión estatal como privada. La medida comprende a los distintos niveles y modalidades que forman parte del sistema educativo provincial.

De esta manera, los estudiantes que asisten a las instituciones alcanzadas por el calendario no deberán concurrir a las aulas durante este viernes. Las actividades escolares habituales continuarán nuevamente a partir del lunes 14 de septiembre.

El motivo del asueto es la conmemoración del Día del Maestro, una fecha que homenajea a Domingo Faustino Sarmiento. El 11 de septiembre fue elegido para recordar al dirigente sanjuanino porque ese día, en 1888, falleció en Asunción, Paraguay.

Las escuelas de Mendoza tendrán una jornada sin actividad escolar por la conmemoración del Día del Maestro.

Sarmiento nació en San Juan en 1811 y tuvo una extensa trayectoria vinculada con la educación, la política y la escritura. Fue docente, escritor, gobernador de su provincia y Presidente de la Nación entre 1868 y 1874.

Su figura quedó especialmente relacionada con el impulso de la educación pública y la alfabetización en Argentina. Durante su trayectoria promovió la creación de escuelas, bibliotecas y distintas instituciones vinculadas con la formación y el acceso a los libros.

Qué niveles quedan alcanzados

El asueto establecido por la DGE abarca todos los niveles y modalidades del sistema educativo provincial que dependen del organismo. La resolución del Calendario Escolar 2026 incluye, entre otros, los niveles Inicial, Primario, Secundario y Educación Superior, además de distintas modalidades educativas.

Esto alcanza tanto a establecimientos estatales como privados que se encuentran bajo la órbita de la Dirección General de Escuelas. Por eso, la jornada del viernes será diferente para estudiantes, docentes y demás integrantes de esas comunidades educativas.

También quedan contempladas instituciones como jardines maternales e iniciales, escuelas primarias y secundarias, establecimientos de educación especial y otras modalidades incluidas en el calendario provincial. La resolución establece el asueto para todos los niveles y modalidades dependientes de la DGE.