El increíble descubrimiento en la Patagonia que entusiasmó a Slash: hallaron huevos de titanosaurios

Investigadores encontraron 255 fragmentos de cáscaras de huevos de titanosaurios de 68 millones de años en el sur argentino. Slash compartió el descubrimiento.

Un descubrimiento realizado en la Patagonia argentina reveló nuevas pistas sobre cómo se reproducían algunos de los dinosaurios más grandes que habitaron el planeta. Los investigadores encontraron 255 fragmentos de cáscara de huevo de titanosaurio, un hallazgo que incluso captó la atención de Slash, quien compartió la investigación en Instagram.

El hallazgo de huevos de titanosaurios en la Patagonia Los restos fueron localizados en la Formación Chorrillo, a 322 kilómetros al norte del estrecho de Magallanes, y tienen una antigüedad estimada de 68 millones de años. Las cáscaras corresponden al período Cretácico, cuando esa región se encontraba entre los 55 y 60 grados de latitud sur. El material confirma que estos enormes dinosaurios no solo llegaron hasta el extremo austral de la actual Argentina, sino que también utilizaban la zona para reproducirse.

Instagram/@fernando.novas.5 El trabajo, publicado en Royal Society Open Science, sostiene que las cáscaras representan la evidencia definitiva de huevos de saurópodos encontrada más al sur en el mundo. Hasta ahora se conocían fósiles óseos de dinosaurios en la Antártida y en el sur argentino, pero no existían pruebas de que estos animales hubieran nidificado en regiones ubicadas a latitudes tan elevadas.

Cómo incubaban sus huevos los gigantes de la Patagonia Las condiciones ambientales obligaban a los titanosaurios a encontrar una forma de proteger sus puestas. Darla Zelenitsky, paleontóloga de la Universidad de Calgary y una de las autoras del estudio, explicó que probablemente construían nidos en forma de montículo con vegetación y tierra. Allí, el calor generado por la descomposición de la materia vegetal habría favorecido la incubación de los huevos.

La estructura de las propias cáscaras ofrece otra pista sobre este comportamiento. Eran muy porosas, por lo que mantenerlas cubiertas con arena o vegetación habría sido fundamental para limitar la pérdida de agua y evitar la muerte de los embriones. Los investigadores también descartaron que los adultos se sentaran sobre los huevos para incubarlos: debido a su enorme peso, los habrían destruido.