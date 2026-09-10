Qué provincia sumará clases los sábados por orden del Ministerio de Educación

El Ministerio de Educación de Tierra del Fuego estableció clases presenciales obligatorias los sábados para estudiantes de dos escuelas provinciales que atravesaron períodos prolongados sin actividad habitual durante el ciclo lectivo 2026. La medida comenzó el 29 de agosto y se extenderá hasta el 12 de diciembre.

El dispositivo extraordinario alcanza a alumnos de primero a sexto año de la Escuela Provincial N° 19 “Primera Legislatura”, de Río Grande, y de la Escuela Provincial N° 24 “Juan Ruiz Galán”, de Ushuaia . Las jornadas extraordinarias se desarrollarán todos los sábados de 10 a 12 y tendrán carácter obligatorio para los estudiantes incluidos en el esquema.

La decisión busca ampliar el tiempo efectivo de enseñanza durante la última parte del año escolar y compensar las horas que no pudieron dictarse con normalidad a raíz de las interrupciones registradas en ambos establecimientos.

Por el momento, la disposición no modifica el calendario escolar de todas las instituciones de Tierra del Fuego . Su aplicación está focalizada exclusivamente en las dos escuelas y los niveles contemplados en esta primera etapa.

Los encuentros extraordinarios comenzaron el sábado 29 de agosto y continuarán hasta el 12 de diciembre de 2026. Deberán asistir los alumnos de primero a sexto año de las escuelas provinciales N° 19 y N° 24, ubicadas en Río Grande y Ushuaia , respectivamente.

La medida fue adoptada debido a que ambas instituciones registraron interrupciones prolongadas de la presencialidad durante el año, por lo que el Ministerio de Educación provincial estableció un esquema para recuperar parte del tiempo pedagógico.

Qué contenidos se reforzarán durante las jornadas

Las clases de los sábados tendrán como prioridad Prácticas del Lenguaje y Matemática, con el objetivo de consolidar aprendizajes antes de la finalización del ciclo lectivo. El esquema permitirá sumar horas de acompañamiento para los estudiantes y reforzar aquellos contenidos que requieran una mayor profundización tras los períodos sin actividad habitual.

La iniciativa se encuentra vinculada con el Dispositivo de Avance en los Aprendizajes (DAA) y con el Plan de Compensación Pedagógica “Ampliación del tiempo efectivo de enseñanza presencial”. El programa busca compensar las horas de enseñanza perdidas, generar nuevas instancias de trabajo y evitar que las interrupciones acumuladas durante el año afecten la continuidad educativa de los alumnos.

Además, el dispositivo apunta a sostener las trayectorias escolares y favorecer la recuperación de los aprendizajes de los grupos incluidos antes del cierre del calendario de 2026.