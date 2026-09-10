Carmen Barbieri habló de "Vuelve", el regreso de la revista porteña: "Si siguen en Buenos Aires, me quedo"

La reina del género revista, Carmen Barbieri , vuelve a subirse a las tablas de la mano de Álvaro Navia y Gabriel Villalba en Vuelve , una propuesta con 18 artistas en escena que llega al Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña y Corrientes). En una charla íntima con MDZ , los actores analizaron la exigencia del show y derribaron los prejuicios que giran en torno al detrás de escena.

Las luces de la calle Corrientes se vuelven a encender para recibir a uno de los géneros más icónicos de la cultura argentina. Entre plumas, baile y mucho humor, el espectáculo propone revivir el espíritu clásico del teatro pero con una mirada renovada y adaptada a los tiempos actuales.

Durante un mano a mano exclusivo con MDZ , la propia Carmen -invitada especial en el espectáculo durante las dos primeras funciones- no ocultó su emoción por pisar nuevamente las tablas en un show de estas características. "El día del debut voy a llorar", confesó entre risas, remarcando que, aunque nunca dejó el género por completo, sus extensas jornadas de trabajo en la televisión le acortaban los tiempos para encarar grandes producciones teatrales. Sin embargo, la propuesta la entusiasmó desde el primer momento.

Uno de los puntos clave de la charla fue la estigmatización que sufrió históricamente la figura de las vedettes y el ambiente que se vive tras bambalinas. Carmen se mostró muy dolida con el prejuicio colectivo sobre lo que ocurre en los camarines y remarcó la disciplina que requiere la revista.

Acompañando sus palabras, Álvaro Navia enfatizó que la dinámica real entre vestuarios dista mucho de la fantasía del público y está más ligada a un ambiente familiar, donde conviven artistas que además son madres, novias y profesionales comprometidas. Para Barbieri, la revista no solo es un espectáculo de entretenimiento, sino también una auténtica escuela de formación para las nuevas generaciones.

“Hoy también le dieron mucho a la revista y estoy muy dolida cuando les dicen 'vedettonga', esa palabra que odio. Llegar a ser vedette, haber gastado zapatos en el escenario y haber aprendido. Si no sabés bailar, aprendés en las revistas; si no sabés hablar, les enseñás... Por eso están en la revista, es una escuela”, manifestó Carmen Barbieri a MDZ.

La Revista Vuelve. Gentileza

Un gran despliegue

Con casi una veintena de personas sobre el escenario -entre bailarinas, cuerpo de baile curvy, vedettes, actores y comediantes-, la apuesta no escatima en despliegue técnico ni artístico. Además, entre risas e improvisaciones, los protagonistas adelantaron parte del hilo conductor del espectáculo, en el que no faltarán los pasos de comedia e hilarantes sketches que prometen cautivar al público en cada función.

Dónde y cuándo ver Vuelve

Vuelve llega este viernes 11 de septiembre al Teatro Buenos Aires (Rodríguez Peña y Corrientes) y tendrá una edición limitada de seis funciones (los días viernes y sábados) a las 22:30. Las entradas están disponibles en la boletería del teatro y a través de Plateanet.