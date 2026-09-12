"A tu lado, Camila", el musical de un amor prohibido en una capilla llega al teatro porteño: fechas y entradas

La historia de amor entre Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez llegará al teatro con una obra escrita por la historiadora Marisa Vicentini.

La historia de Camila O’Gorman y el sacerdote Uladislao Gutiérrez llegará al teatro con “A tu lado, Camila”, un nuevo musical que se estrenará el viernes 2 de octubre en Buenos Aires. Con libro y letras de la historiadora Marisa Vicentini, la obra tendrá dirección general de Tomi Capano y música original en vivo.

Bianca Cuscuna e Iñaki Crotto encabezarán un elenco de catorce intérpretes. La producción tendrá funciones todos los viernes de octubre y noviembre.

La historia de Camila O’Gorman y Uladislao Gutiérrez “A tu lado, Camila” propone un recorrido dramático por una de las historias de amor trágicas de la historia argentina. La trama se desarrolla durante el mandato de Juan Manuel de Rosas, en un contexto de poder con facultades extraordinarias. Allí, el encuentro entre Camila y Uladislao da comienzo a una relación clandestina que entra en conflicto con la ley y el orden moral de la época.

“A tu lado, Camila” se estrenará el viernes 2 de octubre a las 21 horas en la Sala Caras y Caretas. Gentileza Dispuestos a defender su libertad y continuar juntos, los protagonistas se enfrentan a la rigidez de las instituciones eclesiásticas y del Estado. La decisión de huir marcará el rumbo de una historia atravesada por el amor, la reputación, el poder y la tragedia.

Música original en vivo y catorce intérpretes La producción llevará este episodio histórico al lenguaje del teatro musical a través de una puesta que combina actuación y música original ejecutada en vivo. El libro y las letras pertenecen a Marisa Vicentini, mientras que Facundo Cicciu estará a cargo de la dirección musical y Tomi Capano asumirá la dirección general.