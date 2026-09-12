El musical que revolucionó Broadway llega a Buenos Aires: así es Hedwig y la Pulgada Furiosa

“Hedwig y la Pulgada Furiosa”, el musical de culto que nació en el circuito alternativo de Nueva York y llegó a Broadway, tendrá una nueva adaptación en Buenos Aires. La obra se estrenará el 17 de septiembre en Maquinal , con Nacho Pérez Cortés y Gastón Urtubey como protagonistas y dirección general de Julio Panno.

La versión producida por MAYKA propone una experiencia que combin a teatro, rock en vivo y una puesta inmersiva que comienza antes de la función y continúa después del espectáculo.

La historia tiene como protagonista a Hedwig, una cantante nacida en Alemania del Este que se encuentra en Buenos Aires para ofrecer un recital junto a su banda, “La Pulgada Furiosa”. El concierto coincide con la presentación de Tommy Gnosis, un cantante estadounidense que fue su amante, protegido y colaborador, y que le robó sus canciones antes de alcanzar el éxito.

A través de canciones de glam, punk y rock y monólogos atravesados por el humor, Hedwig reconstruye diferentes momentos de su vida: su infancia en Berlín Oriental, una fallida operación de reasignación de sexo para poder casarse y emigrar a Estados Unidos, su vínculo con Tommy y su relación con Yitzhak, su actual corista y esposo.

Nacho Pérez Cortés interpretará a Hedwig y Gastón Urtubey estará en el papel de Yitzhak. La adaptación pertenece a Julio Panno y Rocío Noziglia, mientras que la dirección de estilismo estará a cargo de Franco Kuma La Pietra junto al departamento de imagen TU LOOK ES PODER!

Una experiencia que comienza antes de la función

La puesta recreará un concierto de rock alternativo en vivo y buscará aprovechar la cercanía entre los intérpretes y los espectadores. La propuesta, además, se extenderá más allá del escenario. Antes de la función, el público podrá ingresar al salón contiguo para recorrer instalaciones, activaciones y una barra temática vinculadas con el universo de la obra.

Una vez terminado el musical, los espectadores podrán permanecer en el espacio. La experiencia continuará con la barra y dos performances adicionales, protagonizadas por artistas seleccionados a partir de una curaduría relacionada con las temáticas del espectáculo.

Cuándo se estrena “Hedwig y la Pulgada Furiosa”

“Hedwig y la Pulgada Furiosa” se estrenará el 17 de septiembre de 2026 en Maquinal, ubicado en Anchorena 364, Ciudad de Buenos Aires. La nueva adaptación tendrá dirección general de Julio Panno y estará encabezada por Nacho Pérez Cortés y Gastón Urtubey.

Las entradas para las funciones ya se encuentran disponibles a través de Revamos.