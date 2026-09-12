Los Yiya, la banda que mezcla rock, humor y caos para contar el presente se presenta en Buenos Aires

Los Yiya presentarán este sábado 12 de septiembre su primer EP, “Dignísimo”, en el Auditorio de La Radiográfica, en Buenos Aires . El trío de rock experimental llevará al escenario las cinco canciones de un trabajo que cruza diferentes géneros y que fue desarrollado después de sus primeras experiencias dentro del circuito underground porteño.

La cita será a partir de las 21 horas en Avenida Regimiento de Patricios 1941 , con Fiore Leone y Ernest Herrera a cargo de la apertura.

Formado a fines de 2024 en la Ciudad de Buenos Aires, el grupo está integrado por Alejandro Hosen en voz, Franco Ybañez Miqueo en batería, guitarra y bajo, y Fidel Fourcade en guitarra, bajo y voz . “Dignísimo” tiene cinco canciones y una duración de 19 minutos. A lo largo del material, la banda transita por estilos que incluyen reggae, rap, hip hop y rock pesado, además de incorporar diferentes referencias de la cultura popular.

El EP fue grabado por Gabriel Ferreyra entre 2025 y 2026 en su estudio de Villa Devoto . También participaron Rocío Martín y Ezequiel Tedesco en teclados y sintetizadores, Klau de Tengu en guitarras invitadas y Ferreyra en baterías y producción general.

Antes de llegar a su debut discográfico, Los Yiya pasó por espacios del circuito porteño como Panda Rojo, El Surco y La Gráfica Cultural , donde presentó sus canciones y desarrolló su propuesta en vivo.

Las cinco canciones que integran el disco

El recorrido comienza con “Pegar de la Mala”, definida por la banda como un “psycho reggae” que combina ritmos bailables con una letra sobre el deseo y la frustración. “Salir Entrar” transita por el hip hop y el rap, mientras que “Arabic Dream” introduce otra sonoridad a través de una composición de carácter mántrico y abstracto.

El tramo final incluye “Ayudame Loco”, una canción centrada en el dolor y la catarsis, y “What I need to know is what the hell the floor is like (A ver cómo está el piso)”, que cierra el EP a partir de preguntas sobre el lugar desde el que se observa la realidad. “Dignísimo” fue editado de manera independiente y producido por el grupo junto a Gabriel Ferreyra.

Cuándo y dónde ver a Los Yiya

Los Yiya presentarán “Dignísimo” este sábado 12 de septiembre a las 21 horas en el Auditorio de La Radiográfica, ubicado en Avenida Regimiento de Patricios 1941. La noche tendrá como artistas de apertura a Fiore Leone y Ernest Herrera.

Las entradas para el concierto se encuentran disponibles a través de Ticketuno.