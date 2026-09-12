Las mejores imágenes de la última nevada de invierno en Mendoza

En gran parte de Mendoza rige alerta naranja por la nevada. Piden manejar con precaución en rutas y caminos.

El invierno se despide a lo grande. A pocos días de que arranque la primavera, un frente polar ingresó a Mendoza el viernes y el sábado amaneció nevando en gran parte de la provincia. Lo que parecía una despedida tranquila del frío terminó con una gran nevada.

El Valle de Uco es una postal soñada En el Valle de Uco, la acumulación superó los 30 centímetros en pocas horas. Los trabajadores rurales que salieron a la mañana encontraron la nieve a la altura de la rodilla, una postal que pocos esperaban tan cerca del cambio de estación. El blanco cubrió viñedos, caminos y campos en una de las zonas agrícolas más importantes de la provincia.

Ante la intensidad del fenómeno, el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por nevada, uno de los niveles de aviso más altos de la escala, que implica acumulaciones importantes y posibles dificultades para la circulación vial y las actividades al aire libre.