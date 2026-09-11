Alerta naranja por nevadas en Mendoza: una por una las zonas afectadas

Tal como estaba previsto, una ola polar avanza sobre el territorio nacional. En este contexto, el Servicio Meteorológico Nacional actualizó el sistema de alerta temprana esta tarde y lanzó un alerta naranja por nevadas que afecta a gran parte de Mendoza. En el resto de los departamentos rige alerta amarilla.

Mendoza es la única provincia del país en alerta naranja por nevadas. Este tipo de advertencia quiere decir que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

También hay alerta amarilla por nevadas y vientos en la zona cordillerana del centro y sur de Mendoza, y en el Este provincial.

El alerta naranja se extiende hasta el sábado en los departamentos afectados el viernes, excepto Malargüe que pasa alerta amarilla como el resto de la provincia.

Cuándo nevará en el llano

El invierno se despide con un fin de semana frío y con las condiciones plenas de una nevada en septiembre.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, hay entre un 70% y 100% de que comience a nevar en el llano la madrugada del sábado y el fenómeno se extenderá hasta el mediodía. La mínima será de 2°C y la máxima de 6°C. El pronóstico coincide con el sitio especializado Forecast que indica que nevará el viernes a la noche.

Por su parte, Contingencias Climáticas también indica que el sábado será una jorna nublada y fría con un marcado descenso de temperatura. "Lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano", dice el pronóstico.

El pronóstico extendido

Las condiciones mejorarán el domingo. El cielo estará parcialmente nublado y se espera un ascenso de la temperatura. La mínima será de 0°C y la máxima de 14°C.

El lunes, se esperan heladas y vientos leves del noroeste. La máxima ascenderá a 20°C. El termómetro seguirá subiendo y llegará a 24°C el miércoles.