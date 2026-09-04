Ola polar en Argentina: cuándo será el día más helado y dónde nevará

Septiembre comenzó con un giro brusco en el tiempo. Después de jornadas con registros superiores a los 30 °C en el centro, Cuyo y el norte argentino, una ola polar de aire frío avanzará desde la Patagonia y dejará durante el fin de semana heladas, temperaturas bajo cero y nevadas en sectores cordilleranos.

El descenso se sentirá desde el sábado 5 de septiembre, aunque las condiciones más frías llegarán entre la noche de ese día y la mañana del domingo. El pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional anticipa marcas negativas en varias ciudades patagónicas y mínimas cercanas a 0 °C en zonas de Cuyo, el centro y el área metropolitana de Buenos Aires. La irrupción también estará acompañada por viento, un factor que profundizará la sensación de frío.

La Ciudad de Buenos Aires tendrá 7 °C de mínima y 14 °C de máxima el sábado. El domingo, el termómetro descenderá hasta los 2 °C y alcanzará apenas 12 °C por la tarde. En sectores alejados del Río de la Plata y áreas suburbanas, donde el efecto urbano es menor, las temperaturas pueden ubicarse por debajo de cero y favorecer la formación de heladas. Córdoba también registrará un cambio marcado: pasará de una máxima de 21 °C el viernes a 16 °C el sábado y 12 °C el domingo, con mayor presencia de nubes.

En el norte argentino, la llegada del aire frío será más tardía, pero provocará una diferencia considerable respecto de las temperaturas elevadas de los días anteriores. El descenso comenzará a advertirse durante el sábado y se consolidará el domingo, con mañanas frías en el Litoral, el NOA y el NEA. La intensidad no será uniforme: las marcas más bajas se concentrarán en la Patagonia, las áreas serranas, la franja cordillerana y sectores rurales del centro del país.

El Sistema de Alerta Temprana del SMN mantiene avisos amarillos por nieve para el sábado en sectores de Mendoza y del norte de Neuquén. En la provincia cuyana, las zonas alcanzadas incluyen el área baja de Malargüe, los valles de San Carlos, Tunuyán, Tupungato y Luján de Cuyo, además de la precordillera de Uspallata. Allí podrían acumularse entre 5 y 15 centímetros, con los valores más importantes hacia el oeste. En los sectores bajos, la precipitación puede presentarse como lluvia y nieve mezcladas.

Para la cordillera del norte neuquino, el organismo prevé nevadas persistentes de distinta intensidad y acumulaciones de entre 10 y 30 centímetros, con posibilidad de superar esos valores de forma localizada. También se esperan condiciones adversas en rutas y pasos de montaña. El nivel amarillo indica fenómenos capaces de generar daños o interrupciones momentáneas en las actividades, por lo que se recomienda revisar el estado de los caminos antes de viajar.

Las ciudades que tendrán temperaturas bajo cero

San Carlos de Bariloche será una de las ciudades más frías del fin de semana, con mínimas de -6 °C tanto el sábado como el domingo y máximas de apenas 4 °C. En Neuquén capital se esperan 1 °C y 10 °C el sábado, mientras que el domingo la mínima caerá a -2 °C. Ushuaia tendrá registros de entre -3 °C y 5 °C durante el sábado, aunque el domingo experimentará una leve recuperación.

Mendoza capital atravesará uno de los cambios más pronunciados: después de alcanzar 18 °C el viernes, el sábado tendrá entre 3 °C y 5 °C, con viento y probabilidad de chaparrones. Para el domingo se pronostican una mínima de 1 °C y una máxima de 8 °C. Las temperaturas comenzarían a recuperarse desde el lunes. De todos modos, el episodio todavía no puede definirse técnicamente como una ola de frío: para ello, las mínimas y máximas deben permanecer por debajo de determinados umbrales durante al menos tres días consecutivos.