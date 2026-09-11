WhatsApp suma los "chats restringidos": más privacidad para conversaciones sensibles

La aplicación de mensajería WhatsApp continúa ampliando sus herramientas de privacidad y ahora prepara una nueva función: los “chats restringidos”, una opción pensada para ocultar conversaciones y protegerlas con un nivel extra de seguridad.

Según se conoció, esta herramienta permitirá a los usuarios separar determinados chats del resto y mantenerlos fuera de la vista principal. La idea es que esas conversaciones queden resguardadas en una carpeta especial, con acceso restringido, para evitar miradas ajenas o accesos accidentales.

El sistema es similar a otras funciones de privacidad que la app ya viene probando . Al activar la restricción sobre un chat individual o grupal, ese contenido desaparece de la lista principal y se traslada a un espacio oculto dentro de la aplicación.

Para acceder a esos chats, el usuario deberá realizar una acción adicional —como desplazarse dentro de la app o utilizar un método de desbloqueo—, lo que agrega una capa extra de protección.

Además, esta función apunta a complementar herramientas ya existentes como el bloqueo de chats o los mensajes temporales, reforzando el control sobre la privacidad en la plataforma.

Los chats restringidos están pensados para situaciones en las que el usuario necesita mayor discreción. Por ejemplo:

Conversaciones personales o confidenciales

Información laboral sensible

Chats que se desean mantener fuera del acceso de terceros

En ese sentido, la función busca responder a una demanda creciente de mayor privacidad en aplicaciones de mensajería, donde cada vez se comparte más información personal o profesional.

La incorporación de este tipo de herramientas no es casual. En los últimos años, WhatsApp viene sumando funciones enfocadas en la seguridad, como restricciones para grupos o configuraciones más estrictas de privacidad.