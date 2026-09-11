Para qué sirven los nombres de usuarios de WhatsApp
WhatsApp ahora permite ocultar tu número de teléfono con nombres de usuario únicos, pero ¿quién podrá verlos y cómo funciona realmente esta nueva opción?
Muchos usuarios de WhatsApp ya han elegido su nombre de usuario, aunque todavía no saben exactamente qué función cumple. Según la información oficial de la plataforma de mensajería, se trata de una opción no obligatoria que permite mantener el número de teléfono en privado en determinadas situaciones.
Los nombres de usuario se están implementando de manera gradual en los celulares y permiten principalmente mantener el número privado cuando se envía un mensaje o se realiza una llamada a alguien que no se encuentra entre tus contactos. En lugar del número de teléfono, aparecerá el nombre de usuario elegido. Además, cuando quieras compartir tu contacto con alguien, podrás proporcionarle simplemente ese nombre de usuario.
Es importante remarcar que esta función no reemplaza al número de teléfono. Incluso si se tiene configurado un nombre de usuario, las personas que tengan tu número podrán continuar poniéndose en contacto con vos a través de WhatsApp.
¿Quién puede ver mi nombre de usuario?
Quienes tengan configurado un nombre de usuario podrán mostrarlo a personas que no tengan agendado su número de teléfono y también en chats grupales. Los nombres de usuario aparecen con un “@” delante. Además, WhatsApp establece algunas condiciones sobre quién puede ver el número de teléfono y cómo funciona esta nueva herramienta:
Al crear un nombre de usuario, tu número de teléfono dejará de aparecer en las conversaciones que tengas con personas que no lo tengan guardado como parte de su información de contacto. Sin embargo, podrás continuar esas conversaciones con normalidad.
Las personas que ya tengan tu número guardado seguirán viendo el nombre de contacto que hayan elegido para vos y también tu número de teléfono.
Cuando envíes un mensaje por primera vez a una persona que no te tiene entre sus contactos, WhatsApp puede compartir si tu número de teléfono está registrado en un país diferente al de ella. Esto permite que la otra persona sepa con quién se está conectando y ayuda a evitar contactos no deseados.
Cada cuenta tiene un nombre de usuario único. Si el nombre que se quiere utilizar ya está en uso, será necesario elegir otro. Además, ciertos nombres de usuario están reservados para empresas, gobiernos o figuras públicas, por lo que otras personas no pueden reclamarlos.