El SMN emitió un alerta por nevadas en el llano para este viernes: varias zonas de Mendoza se verán afectadas
También hay alerta por fuertes vientos en distintos sectores de la provincia, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 Km/h.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 11 de septiembre por nevadas en distintas zonas de Mendoza y viento de consideración, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 Km/h.
Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas desde la noche del viernes en el este provincial (Junín, Rivadavia), el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Luján de Cuyo y sectores del sur: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve”, indicaron.
En tanto que en la zona baja de Malargüe el alerta asciende a nivel naranja: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan montos de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en el oeste de la región. No se descarta que en las zonas de menor elevación, la precipitación pueda ser en forma de lluvia y nieve mezclada”, señalaron.
También hay alerta por viento en toda la zona este de la provincia, desde Las Heras hasta Alvear y San Rafael. El SMN anticipa “vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h” y “ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos”. Y advierte: “Los sectores de Mendoza y San Luis serán afectados por viento del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.
Así estará el tiempo este viernes en Mendoza
- Viento: viento del sur débil desde el amanecer en todo el llano provincial. Desde las 16 aumentará en zona Sur, con velocidades promedio de 40 km/h, y alcanzará valores de 40 a 45 km/h en zonas Norte y Este alrededor de las 20. Se mantendrá hacia la madrugada del sábado y durante el día siguiente. Este viento antecede el ingreso de un frente frío durante la tarde-noche.
- Nubosidad: nublado en el Valle de Uco y luego en Zona Este desde la mañana. Seminublado en zona Sur. La probabilidad de precipitaciones en el llano provincial comenzará en Malargüe alrededor de las 15 y se extenderá rápidamente a zona Sur y Valle de Uco. Desde las 19, las precipitaciones alcanzarían el Valle de Uco, con aumento de las precipitaciones en Malargüe. A partir de las 22, se esperan precipitaciones débiles en Gran Mendoza y zona Este. La situación se mantendrá durante la madrugada siguiente, pudiendo aumentar las precipitaciones especialmente en zona Sur, San Rafael, General Alvear y zona Este.
- Alta Montaña: mal tiempo y precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur.
Pronóstico para los próximos días
El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada nublada, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, además de nevadas en cordillera. La mínima sería de 7 ºC, en tanto que la máxima rondaría los 19 ºC.
El sábado el tiempo desmejora completamente. Se indica una jornada mayormente nublada y fría, con brusco descenso de la temperatura; lluvias, lloviznas y nevadas en sectores del llano y de la alta montaña. La máxima esperada es de 7 ºC.
Las condiciones comenzarían a mejorar el domingo, con una máxima que podría acercarse a los 14 ºC.