El SMN emitió un alerta por nevadas en el llano para este viernes: varias zonas de Mendoza se verán afectadas

También hay alerta por fuertes vientos en distintos sectores de la provincia, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 Km/h.

Este viernes por la noche comienza a desmejorar el tiempo en Mendoza.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a través de su Sistema de Alerta Temprana, emitió una serie de advertencias para este viernes 11 de septiembre por nevadas en distintas zonas de Mendoza y viento de consideración, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 Km/h.

Según el SMN, hay alerta amarilla por nevadas desde la noche del viernes en el este provincial (Junín, Rivadavia), el Valle de Uco (San Carlos, Tunuyán y Tupungato), Luján de Cuyo y sectores del sur: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan valores de nieve acumulada entre 5 y 10 cm, que pueden ser superados de forma local. En las regiones de menor elevación, la precipitación podría ser en forma de lluvia y/o nieve”, indicaron.

En tanto que en la zona baja de Malargüe el alerta asciende a nivel naranja: “El área será afectada por nevadas y/o chaparrones de nieve. Se esperan montos de nieve acumulada entre 10 y 20 cm, con los mayores valores en el oeste de la región. No se descarta que en las zonas de menor elevación, la precipitación pueda ser en forma de lluvia y nieve mezclada”, señalaron.

El SMN emitió un alerta por nevadas para este viernes por la noche. También hay alerta por viento en toda la zona este de la provincia, desde Las Heras hasta Alvear y San Rafael. El SMN anticipa “vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h” y “ráfagas que pueden alcanzar los 100 km/h en los niveles más altos”. Y advierte: “Los sectores de Mendoza y San Luis serán afectados por viento del sector sur con velocidades entre 30 y 50 km/h, y ráfagas que pueden superar los 70 km/h”.

El SMN emitió un alerta por vientos fuertes para este viernes en Mendoza. Así estará el tiempo este viernes en Mendoza Viento: viento del sur débil desde el amanecer en todo el llano provincial. Desde las 16 aumentará en zona Sur, con velocidades promedio de 40 km/h, y alcanzará valores de 40 a 45 km/h en zonas Norte y Este alrededor de las 20. Se mantendrá hacia la madrugada del sábado y durante el día siguiente. Este viento antecede el ingreso de un frente frío durante la tarde-noche.

viento del sur débil desde el amanecer en todo el llano provincial. Desde las 16 aumentará en zona Sur, con velocidades promedio de 40 km/h, y alcanzará valores de 40 a 45 km/h en zonas Norte y Este alrededor de las 20. Se mantendrá hacia la madrugada del sábado y durante el día siguiente. Este viento antecede el ingreso de un frente frío durante la tarde-noche. Nubosidad: nublado en el Valle de Uco y luego en Zona Este desde la mañana. Seminublado en zona Sur. La probabilidad de precipitaciones en el llano provincial comenzará en Malargüe alrededor de las 15 y se extenderá rápidamente a zona Sur y Valle de Uco. Desde las 19, las precipitaciones alcanzarían el Valle de Uco, con aumento de las precipitaciones en Malargüe. A partir de las 22, se esperan precipitaciones débiles en Gran Mendoza y zona Este. La situación se mantendrá durante la madrugada siguiente, pudiendo aumentar las precipitaciones especialmente en zona Sur, San Rafael, General Alvear y zona Este.

nublado en el Valle de Uco y luego en Zona Este desde la mañana. Seminublado en zona Sur. La probabilidad de precipitaciones en el llano provincial comenzará en Malargüe alrededor de las 15 y se extenderá rápidamente a zona Sur y Valle de Uco. Desde las 19, las precipitaciones alcanzarían el Valle de Uco, con aumento de las precipitaciones en Malargüe. A partir de las 22, se esperan precipitaciones débiles en Gran Mendoza y zona Este. La situación se mantendrá durante la madrugada siguiente, pudiendo aumentar las precipitaciones especialmente en zona Sur, San Rafael, General Alvear y zona Este. Alta Montaña: mal tiempo y precipitaciones débiles en los sectores Centro y Sur. Pronóstico para los próximos días El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este viernes una jornada nublada, con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, además de nevadas en cordillera. La mínima sería de 7 ºC, en tanto que la máxima rondaría los 19 ºC.