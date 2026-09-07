Alerta por heladas: qué zonas de Mendoza tendrán temperaturas bajo cero este martes

Desde Contingencias Climáticas anticiparon una jornada agradable, aunque hay alerta por heladas en varias zonas de la provincia.

El pronóstico extendido de Contingencias Climáticas anticipa para este martes 8 de septiembre una jornada agradable en Mendoza, con una máxima que podría alcanzar los 20 ºC, aunque hay alerta por heladas en distintas zonas de la provincia.

Estas son las zonas de Mendoza en las que se esperan temperaturas bajo cero: Junín: -2.2 °C

Los Alamos: -2.3 °C

Los Campamentos: -2.5 °C

Perdriel: -4.5 °C

Reducción: -4.0 °C

Alto verde:-2.6 °C

Las Catitas: -5.2 °C Mínimas Valle de Uco: Tunuyán y Colonia Las Rosas: -5.0 °C

Casas Viejas: -5.5 °C

El Cepillo: -4.7 °C

La Consulta y Agua Amarga: -2.8 °C

Dubois: -4.0 °C

San Rafael Centro y Oeste: -2.0 °C a -3.0 °C

San Rafael sudeste: -2.5 °C a -4.5 °C.

Alvear: -2.5 °C a -4 ºC. Pronóstico para los próximos días El miércoles se anticipa “algo nublado” con ascenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además, se esperan nevadas débiles en cordillera. En el llano, la mínima rondaría los 6 ºC y la máxima los 22 ºC. Las condiciones se mantendrían el jueves.