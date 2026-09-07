Cómo impactará El Niño esta primavera en Mendoza: días más lluviosos y frescos

El invierno -que termina en dos semanas- fue inusualmente lluvioso en gran parte del país y esa tendencia no va a ceder con la llegada de la primavera . Según el pronóstico climático trimestral del Servicio Meteorológico Nacional, El Niño alcanzó una intensidad fuerte durante agosto y se espera que siga intensificándose en los próximos meses.

Para Mendoza y la región de Cuyo, el pronóstico de primavera indica mayor probabilidad de lluvias por sobre lo normal y temperaturas más frías de lo habitual. Estas condiciones son precisamente las que El Niño suele generar en el oeste del país durante esta época del año, y los modelos climáticos las están reflejando con bastante consistencia.

En cuanto a las precipitaciones, las probabilidades más altas de lluvias superiores a lo normal se concentran en el norte del litoral y el oeste de Cuyo, siguiendo la señal característica de El Niño fuerte en primavera. El noroeste del país y el extremo sudoeste de Patagonia, en cambio, podrían tener una primavera con lluvias normales o por debajo de lo habitual.

En temperatura, la franja central del país -que incluye a Cuyo y llega hasta la provincia de Buenos Aires- es la que tiene mayor probabilidad de registrar una primavera más fría de lo normal. El norte del país, en cambio, podría tener condiciones normales o más cálidas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, las condiciones de "El Niño Oscilación del Sur" corresponden a una fase cálida o conocida como El Niño. "La temperatura del agua del mar en el océano Pacífico ecuatorial mantiene un calentamiento al este de la línea de cambio de fecha (180°), con máximos cerca de la costa sudamericana. Los vientos alisios en el océano Pacífico estuvieron debilitados en la región central", indica un informe especial para septiembre.

"El índice de Oscilación del Sur (IOS) mantuvo valores negativos, consistente con una fase cálida. De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre septiembre-octubre-noviembre 2026 hay probabilidad del 100% de que se mantenga la fase de El Niño", agrega.

Si bien el escenario de largo plazo está marcado por El Niño, lo importante es mantenerse actualizado con los pronósticos de corto plazo para saber en qué semana o mes se concentrarán los fenómenos más intensos y los mayores acumulados de lluvia. El SMN sugiere consultar su sitio web oficial y el sistema de alerta temprana para estar preparados ante eventos extremos durante los próximos meses.

"El Niño alcanzó una fuerte intensidad durante el pasado mes de agosto y se espera que continúe intensificándose en los próximos meses hasta alcanzar una intensidad muy fuerte. Es así que esta señal se verá reflejada en los pronósticos estacionales en los próximos meses, incluido hasta el próximo otoño del 2027", dijo el meteorólogo del SMN José Luis Estela.