Las plantas en primavera para respirar mejor y dormir bien

Llega la primavera y la casa necesita un respiro fresco tras tanto encierro. Hay varias plantas que hacen mucho más que adornar una repisa o una mesa. Ellas limpian el aire y cuidan tu salud .

La primera de la lista es la lengua de suegra. Esta planta suelta oxígeno durante toda la noche y limpia tu habitación mientras descansas . No te preocupes por el riego porque aguanta días enteros sin una sola gota.

Si buscas eliminar malos olores y vapores raros debes conseguir una aglaonema . Esta planta devora la contaminación dentro del hogar sin pedir mucha luz solar. Puedes ponerla en el rincón más oscuro y seguirá haciendo su trabajo sin quejarse.

Para el baño la opción perfecta es el espatifilio por su gran capacidad. Le encanta atrapar toda la humedad del ambiente y evitar que el moho aparezca. Con ella mantendrás las paredes limpias de hongos molestos que arruinan la pintura del lugar.

Por otro lado la dracena es fantástica si acabas de comprar muebles o pintar. Absorbe los vapores fuertes de barnices que suelen causar dolores de cabeza o alergias. Solo debes ubicarla cerca del mobiliario nuevo para notar de inmediato una gran diferencia.

El ficus elástica actúa como un filtro natural gracias a sus hojas anchas. Esas grandes hojas atrapan el polvo antes de que termine dentro de tus pulmones. Basta con pasarle un trapo húmedo de vez en cuando para mantenerla siempre lista.

El filodendro es la planta ideal para relajar tu vista cansada por pantallas. Sus hojas verdes y suaves ayudan a descansar los ojos tras largas horas de trabajo. Tenerla en el escritorio cambia por completo la sensación de cansancio al terminar el laburo.